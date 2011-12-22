9 bin 862 Cadillac geri çağrıldı

T24 - Şanghay General Motors, ithal edilen 9 bin 862 Cadillac SRX SUV tipi aracı vites kutusundaki arızadan ötürü geri çağırdı.





Kalite Denetim ve Teftiş İdaresi, internet sayfasından yaptığı açıklamada, 2 Şubat ile 23 Haziran arasında üretilen 2011 model araçları çağırdı.





Açıklamada, araçların vites kutusunda arızanın daha büyük arızalara neden olabileceği ve aracın zorlu arazi şartlarında kullanılamayacağı belirtildi.





Şanghay GM'nin tüketicilerle görüştüğü belirtilirken, araçların tamir ve parça değişiminin ücretsiz yapılacağı kaydedildi.





