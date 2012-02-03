T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

9 bin 613 emekliye en az 250 TL zam

İntibak Yasası'yla 1.9 milyondan fazla emeklinin maaşında artış yaşanacak. En yüksek artışı 9 bin 613 emekli alacak.

03 Şubat 2012 02:00

 
T24 - İntibak Yasası'yla 1.9 milyondan fazla emeklinin maaşında artış yaşanacak. En yüksek artışı 9 bin 613 emekli alacak.

 

İntibak Yasası'ndan dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre, İntibak Yasası'yla 2000 öncesi SSK emeklilerinden prim gün sayısı yeterli olanlardan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan 1 milyon 913 bin 442 kişinin aylığında artış olacak.

Bağ-Kur'dan 1 Mart 2002 ile 31 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunan 12 bin 186 kişinin aylıklarında da yaklaşık yüzde 9 artış sağlanacak.

SSK ve Bağ-Kur intibakının toplam maliyeti yıllık 2 milyar 450 milyon TL olacak.

 
En çok hakediş 100-150 TL arasında

İntibakla maaşlarda meydana gelecek artışların dağılımı şöyle olacak:

Artış (TL)     Yaşlılık          Malullük           Ölüm

                 Kişi sayısı     Kişi sayısı       Kişi Sayısı

<= 10             55.966           2.426          61.185

10 - 20           49.044           1.029          42.037

20 - 30           45.946           1.966          57.445

30 - 40           53.341             945          52.718

40 - 50           43.127             765          63.390

50 - 100         219.486           1.443         144.217

100 - 150        484.769           1.356          39.488

150 - 200        279.623               3           4.136

200 - 250        197.498                             480

250 üzeri          9.613


Faydalanan     1.438.413           9.933         465.096


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24