9 bin 613 emekliye en az 250 TL zam



T24 - İntibak Yasası'yla 1.9 milyondan fazla emeklinin maaşında artış yaşanacak. En yüksek artışı 9 bin 613 emekli alacak.







İntibak Yasası'ndan dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre, İntibak Yasası'yla 2000 öncesi SSK emeklilerinden prim gün sayısı yeterli olanlardan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan 1 milyon 913 bin 442 kişinin aylığında artış olacak.



Bağ-Kur'dan 1 Mart 2002 ile 31 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunan 12 bin 186 kişinin aylıklarında da yaklaşık yüzde 9 artış sağlanacak.



SSK ve Bağ-Kur intibakının toplam maliyeti yıllık 2 milyar 450 milyon TL olacak.





En çok hakediş 100-150 TL arasında

İntibakla maaşlarda meydana gelecek artışların dağılımı şöyle olacak:

Artış (TL) Yaşlılık Malullük Ölüm

Kişi sayısı Kişi sayısı Kişi Sayısı

<= 10 55.966 2.426 61.185

10 - 20 49.044 1.029 42.037

20 - 30 45.946 1.966 57.445

30 - 40 53.341 945 52.718

40 - 50 43.127 765 63.390

50 - 100 219.486 1.443 144.217

100 - 150 484.769 1.356 39.488

150 - 200 279.623 3 4.136

200 - 250 197.498 480

250 üzeri 9.613



Faydalanan 1.438.413 9.933 465.096





