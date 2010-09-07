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Yaşam

9 BİN 406 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANDI  ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 17:20

-9 BİN 406 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANDI  ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 bin 406 kadroya sözleşmeli öğretmen görevlendirdi. Bakanlık 9 bin 584 kadroya sözleşmeli öğretmen görevlendirmek için başvuru almıştı. Bilgisayar ortamında yapılan bugün atama sonucunda 50 branştan 9 bin 584 kadroya 9 bin 406 sözleşmeli öğretmen atanırken, 178 kadro ise boş kaldı. Öğretmenler atama sonuçlarına MEB'in internet sitesinden ulaşabilecek. Sözleşmeli öğretmenler, Ağustos 2010 kadrolu öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla birlikte görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayacak.

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