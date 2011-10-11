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Ekonomi

9 aylık otomobil ihracatı 2002'yi solladı BURSA (A.A)

11 Ekim 2011 13:07

-9 aylık otomobil ihracatı 2002'yi solladı BURSA (A.A) - 11.10.2011 - Türk otomotiv sektörünün 9 aylık binek otomobil ihracatı, 2002 yılı toplam otomotiv ihracatını solladı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (UİB) kayıtlarına göre, 1 Ocak-30 Eylül dönemi itibariyle sektörün bazı mal gruplarının ihracatı, geçmiş dönemdeki yıllık ihracatları geride bıraktı.  Mal gruplarına göre ihracatta ilk sırada yer alan otomotiv yan sanayinin ihracatı, yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32'lik artışla 5 milyar 111 milyon dolara ulaştı.  Bunu, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 4 milyar 863 milyon dolar rakamını yakalayan binek otomobil ihracatı izledi.  Otomotiv yan sanayi ve binek otomobildeki 9 aylık ihracat rakamları, Türkiye'nin 4 milyar 800 milyon dolar olan 2002 yılı toplam otomotiv ihracatını açık ara geride bıraktı.  9 aylık dönemde, yüzde 25'lik artış ile 2 milyar 963 milyon dolar ihracat gerçekleştiren eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı da 2 milyar 636 milyon dolar olan 2000 yılı toplam otomotiv ihracatını geçti.  OİB verilerine göre, sektörün 1 Ocak-30 Eylül dönemi mal gruplarının ihracatı şöyle: /* .                                         Ocak-Eylül    Değişim  Mal Grubu                                 (Bin dolar)   (Yüzde) ---------------------------------------   -----------   ------- 1-Otomotiv yan sanayii                     5.111.881        32 2-Binek otomobiller                        4.863.910         5 3-Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar    2.963.644        25 4-Otobüs-midibüs-minibüs                     653.419        25 5-Çekiciler                                   48.093         4 6-İki tekerlekli taşıtlar                     31.942         0 7-Özel amaçlı motorlu taşıtlar                 9.693       -46 8-Hava ve uzay taşıtları                       3.061       252 9-Demiryolu taşıtları                          2.719       473 */

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