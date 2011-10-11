-9 aylık otomobil ihracatı 2002'yi solladı BURSA (A.A) - 11.10.2011 - Türk otomotiv sektörünün 9 aylık binek otomobil ihracatı, 2002 yılı toplam otomotiv ihracatını solladı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (UİB) kayıtlarına göre, 1 Ocak-30 Eylül dönemi itibariyle sektörün bazı mal gruplarının ihracatı, geçmiş dönemdeki yıllık ihracatları geride bıraktı. Mal gruplarına göre ihracatta ilk sırada yer alan otomotiv yan sanayinin ihracatı, yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32'lik artışla 5 milyar 111 milyon dolara ulaştı. Bunu, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 4 milyar 863 milyon dolar rakamını yakalayan binek otomobil ihracatı izledi. Otomotiv yan sanayi ve binek otomobildeki 9 aylık ihracat rakamları, Türkiye'nin 4 milyar 800 milyon dolar olan 2002 yılı toplam otomotiv ihracatını açık ara geride bıraktı. 9 aylık dönemde, yüzde 25'lik artış ile 2 milyar 963 milyon dolar ihracat gerçekleştiren eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı da 2 milyar 636 milyon dolar olan 2000 yılı toplam otomotiv ihracatını geçti. OİB verilerine göre, sektörün 1 Ocak-30 Eylül dönemi mal gruplarının ihracatı şöyle: /* . Ocak-Eylül Değişim Mal Grubu (Bin dolar) (Yüzde) --------------------------------------- ----------- ------- 1-Otomotiv yan sanayii 5.111.881 32 2-Binek otomobiller 4.863.910 5 3-Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.963.644 25 4-Otobüs-midibüs-minibüs 653.419 25 5-Çekiciler 48.093 4 6-İki tekerlekli taşıtlar 31.942 0 7-Özel amaçlı motorlu taşıtlar 9.693 -46 8-Hava ve uzay taşıtları 3.061 252 9-Demiryolu taşıtları 2.719 473 */