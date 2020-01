9 aylık ihracat 114 milyar 661 milyon dolar (2)- Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 Eylül ayı ihracatının geçen yılın eylül ayına göre yüzde 8.9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar olduğunu söyledi. Büyükekşi, 9 aydaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artışla 114 milyar 661 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı ve TİM\'in Türkiye\'nin Eylül ayı ihracat rakamları, Antalya Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB), Türkiye\'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 164\'üncü sıradaki AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait fabrikada düzenlenen törenle açıklandı. Törene, Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM başkan vekilleri Mustafa Çıkrıkoğlu, Süleyman Kocasert ve Tahsin Öztiryaki, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, AGT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Semih Söylemez ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

EYLÜL İHRACATI YÜZDE 8.9 ARTTI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eylül ayında ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 milyon dolar olduğunu söyledi. TİM Başkanı, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artışla 114 milyar 661 milyon dolar olan ihracatın, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Büyükekşi, Türkiye\'nin miktar bazındaki ihracatının da Eylül ayında yüzde 2,1 artarak 8,6 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11,7 artış gösterdiğini dile getirdi.

BAŞBAKANIN ÇAĞRISI

Başbakan Binali Yıldırım\'ın Eylül ayında, \"Tüm sanayiciler ihracatçı olsun, ihracatçı sayımızı 100 binlere taşıyalım\" çağrısına yanıt verdiklerini belirten TİM Başkanı Büyükekşi, “Biz de diyoruz ki; alma ağacının altında değil, satma ağacının altında oturacağız. Daha çok satmak için gayret edeceğiz. İstihdama, büyümeye daha fazla katkı vereceğiz\" dedi.

11 AYDIR ARTIŞ AÇIKLANIYOR

Geçen kasım ayından bu yana geçen 11 ayda ihracatta artış açıkladıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Bu artışların 5\'i çift haneli. \'Atılım yılı\' ilan ettiğimiz 2017\'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz, bizler için büyük mutluluk kaynağı. Eylül ayında ihracata parite etkisi pozitif yönlü olarak 234 milyon dolar oldu. Özellikle Euro/Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili oldu. Ancak, yıl genelinde durum tam tersi. Hesaplamalarımıza göre yıl başından bu yana parite, ihracatımızda 1.8 milyar dolarlık negatif etki yarattı. Yıl genelindeki olumsuz etkinin temel sebebi ise Dolar/TL kurunun geçen seneye göre yüksek olması oldu.\"

\'OVP HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ\'

Büyükekşi, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 2018-20 Orta Vadeli Programı için “2017 ihracat hedefi 153.3 milyar dolardan 156.5 milyar dolara revize edildi. İhracat başarımıza bağlı olarak OVP\'nin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Azmimiz ve çalışkanlığımız ile OVP\'deki ihracat hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan son derece umutluyuz\" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK\'IN TAMAMINA İHRACAT

Büyükekşi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi\'ndeki bağımsızlık referandumu ile gözlerin çevrildiği bölgeye ihracata ilişkin yaptığı açıklamada “Kuzey Irak bölgesine ihracatımız, Irak\'a toplam ihracatımızın yüzde 25\'i. Biz aynı zamanda Irak Merkezi Yönetimine de ihracat gerçekleştiriyoruz\" dedi.

İHRACAT LİDERİ SEKTÖR OTOMOTİV

Eylül ayında en fazla ihracatı 2 milyar 152 milyon dolarla yine otomotiv yaparken, sektörün ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttığını belirten Büyükekşi, şöyle konuştu:

“Yılın 9 aylık döneminde ihracatı sırtlayan otomotiv, söz konusu dönemde 196 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora da imza atmış oldu. Eylül ayı ihracatında otomotivi, 1 milyar 295 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 280 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler; ihracatını beş katına çıkaran gemi ve yat, yüzde 69 artıran tütün ile yüzde 33 artıran fındık sektörleri oldu. Özellikle gemi ve yat sektörünün yıl başından bu yana başarılı bir şekilde ihracatına devam etmesiyle Türkiye, lüks sınıfa giren yat ihracatında artık küresel bir oyuncu haline dönüştü. Tütün ve fındık sektörlerinde hasat dönemine girildiği için ihracatlarında önemli artışlar yaşandı. Genel ihracat ise tarım ihracatı yüzde 6.9, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8.9 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 17,8 arttı.\"

ALMANYA, AB VE ABD İHRACATI ARTTI

İhracat pazarları bazında eylül ayında 139 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını anlatan Büyükekşi, “En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya\'ya yüzde 8.3, İngiltere\'ye yüzde 14, ABD\'ye yüzde 36.5, İtalya\'ya yüzde 1,5 ve Irak\'a yüzde 2.2 artış kaydedildi. Eylülde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 54 ile yine Rusya\'ya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında eylül ayı ihracatı AB\'ye yüzde 10.2 artarken, AB\'nin ihracattaki payı da yüzde 51.6 oldu. AB\'den sonra en çok ihracat gerçekleştirilen Ortadoğu pazarına ihracat ise yüzde 7,8 azaldı. Uzak pazarlara ihracatta ise eylülde çift haneli artışlar görüldü. Bu kapsamda Kuzey Amerika\'ya ihracat yüzde 31.1, Uzakdoğu\'ya yüzde 26.5, Avustralya ve Yeni Zelanda\'nın da yer aldığı Okyanusya Ülkelerine ise yüzde 28.4 artış gösterdi. Bu yılın 9 ayında ise en büyük ülke grubu olan AB\'ye ihracat 5.4 milyar dolar artış kaydederken, en yüksek artış oranı ise yüzde 38.8 ile Orta ve Güney Amerika ülkelerine yaşandı\" diye konuştu.

EYLÜLDE 47 İL İHRACATINI ARTIRDI

Eylülde iller bazındaki performansta toplam 47 il ihracatını artırırken, 32 ilin ihracatının gerilediğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, \"En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatları şu şekilde: İstanbul 4,8 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar, Kocaeli 959 milyon dolar, İzmir 711 milyon dolar ve Ankara 556 milyon dolar. Antalya\'nın ihracatı da yüzde 15,9 artarak başarılı seyrini korudu. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında en yüksek ihracat artışını yüzde 111 ile yine Sakarya gerçekleştirdi. Antalya, her yıl ülkemize gelen turistlerin 3\'te 1\'ini tek başına ağırlıyor. Bu yılın 8 ayında Norveç\'in nüfusundan daha fazla misafire, 7 milyona yakın yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Topraklarının 5\'te 1\'inde tarım yapan il, seracılıkta da ülke lideri. Toplam sebze ihracatımızın dörtte birini yapıyor. Bu yılın 9 ayında yüzde 23 artarak 859 milyon dolara ulaştı\" dedi.

KUZEY IRAK\'TA NE OLACAK?

Hazır giyim sektöründe eylül ayındaki yüzde 1.8\'lik düşüş oranının sorulduğu Büyükekşi, 15 Temmuz olayları sonrasında, hazır giyimde hem Almanya hem Hollanda ile seçim arifesinde sıkıntılar yaşandığını ve bazı alıcıların üst düzey yöneticilerin araya girmesiyle Türkiye\'ye gelmekten imtina ettiklerini dile getirdi. Kuzey Irak\'taki referandum süreciyle ilgili Bağdat\'la yakınlaşmanın etkilerinin de sorulduğu Büyükekşi, \"Geçen sene merkezi yönetimle sorunlar yaşıyorduk ve Irak ihracatımız düşüş göstermişti. Sayın başbakanımız bir ziyaret gerçekleştirdi ve o günden beri 8 aylık rakamlara bakıldığında Irak ihracatında yüzde 26\'lık artış var. Sadece bu ay yüzde 2\'ye düştü artış. Aslında bundan sonrası önemli. Çünkü özellikle biz ihracatın neredeyse yüzde 100\'e yakın kısmını karayoluyla ve Habur sınır kapısından gerçekleştiriyoruz. O yüzden geçişte bir sıkıntı olunca burada başka sorunlar karşımıza çıkar. Hükümetimizin alacağı kararları bekliyoruz\" dedi.

\'HER ALANDA BÜYÜDÜK\'

Hizmet ihracatının 15 milyar dolar fazla verildiği ve bu alanda ana sektörün turizm olduğunu belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise bugün 40 milyar dolarlık potansiyel olduğunu dile getirdi. Son 15 yılda siyasi istikrarın oluşturduğu güvenle sanayi ve ihracatta Türkiye\'nin önemli bir yere geldiğini belirten Metin, \"2001 krizinden sonra finans sektörüyle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik yapısal reformlar yaptık. Yeni ekonomik ve mali politikalarla, oluşturduğumuz disiplinli bütçeyle desteklediğimiz bir dönemi yaşadık. Bu yapısal reformlarla beraber sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın lokomotifliğinde her alanda büyüdük. Bazı alanlarda 10\'a, bazılarında 20\'ye katladık\" dedi.

100 MİLYON DOLAR ÜZERİ YATIRIM PROJESİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK TALEP

Proje bazlı destek sisteminden de bahseden Metin, “100 milyon doların üzerindeki yatırımlarda ortaya koyduğumuz perspektif dünyada eşi benzeri az rastlanır bir hamledir. 100 milyon dolar üzerindeki yatırımlarda 10 yıl vergi tatili, 10 yıl sigorta tatili, yatırım yeri, tahsisi, yüzde 50 enerji desteği, nitelikli personel desteği gibi destek modelleri genişletildi, çoğaltıldı. Mevcut aldığımız taleplere baktığımızda yaklaşık 100 milyar dolara yaklaşan bir talep yoğunluğunu görmekteyiz\" dedi.

Metin, Maliye Bakanlığı\'nın 1.7 milyar olan destek bütçesinin de 3 milyar TL\'ye çıktığı ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını kaydetti.



