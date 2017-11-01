T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 aylık hamile kadın, eltisiyle hırsızlık suçundan gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 9 aylık hamile Meryem Y

01 Kasım 2017 16:33

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 9 aylık hamile Meryem Y. (20) ve eltisi Burcu Y. (18), bir evden 750 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, dün Atakum İlçesi Yenimahalle\'de meydana geldi. 9 aylık hamile Meryem Y. ile eltisi Burcu Y.\'yi bir evden çıkarken gören apartman sakini, şüphelenince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki şüpheliyi yolda yürürken yakaladı. Aramada şüphelilerin üzerinde bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, araştırmada daha önce bir eve girip 750 lira çaldıkları tespit edilince şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan Meryem Y. ile Burcu Y. bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHA SAMSUNBurcuOlayAtakumYenimahalleMeryemHırsızlık BürosuAramadaAncakEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24