9 aylık hamile eşini balkondan attı

Gaziosmanpaşa’da 17 yıllık eşinin dövüp balkondan attığı kadın ve doğurduğu bebeği hala yoğun bakımda. İki bacağında kırıklar oluşan annenin ameliyat edildiği, 3 kilo 340 gram doğan kız bebeğin ise solunumunun normale döndüğü belirtildi.

Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, beşinci çocuğuna 9 aylık hamile olan Birgül Avcı ile eşi Mehmet Avcı arasında tartışma çıkmış, öfkeli adam öldüresiye dövdüğü karısını balkondan aşağı itmişti. Olayın ardından komşularının çağırdığı ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan Birgül Avcı tedavi altına alınırken, eşi ise kayıplara karışmıştı. Sezaryenle bir kız bebek dünyaya getiren Birgül Avcı, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle de operasyon geçirdi.

Opt. Dr. Sibel Gülova, yoğun bakımda tedavileri süren anne ve bebeğinin durumlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gülova, “Geldiğinde hastanın genel durumu oldukça kötüydü. 9 aylık gebe olarak bize müracaat etti. Şiddet mağduru. Söylenildiğine göre eşinin dayağı sonucu yüksekten düşerek acile müracaat ediyor. Bizim nöbetçi uzmanımız ve doktorlar kontrol ettiklerinde bebeğin kalp atışlarında zayıflama tespit ediyorlar. Bunun üzerine acilen ameliyata alındı.

Bebek bir kız bebek, 3 kilo 340 gram. O durumun sonucu canlılık belirtileri olarak niteleyeceğimiz göstergeler oldukça zayıf çıkıyor. Yeni doğan bölümünün hekimleri olaya müdahale etti. Acil bakıma alındı ve gerekli müdahalelerin yapılması sonucu bebek toparlandı ve yeni doğan yoğun bakıma alındı. Anne de ameliyat sonrası servisimizde takip edildi. Yaşadığı multitravmalar nedeniyle hastanemizin farklı bölümlerinden hekimleri tarafından konfite edildi. Ciddi bir travma yaşamış. Görüntüden de belliydi. Özellikle bacaklarında kırıklar mevcuttu. Ameliyat sırasında da rahmin zedelendiği saptandı ve gerekli müdahaleleri yapıldı. Şuan ki durumu bizim açımızdan iyi. Fakat takibi devam ediyor. Birkaç kez daha ameliyat geçirmesi gerekebilir. Ameliyat değilse bile müdahaleler olacaktır bacağındaki kırıklar için” diye konuştu.

9 aylık hamile bir kadın için bu yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Opt. Dr. Sibel Gülova, “Ne yazık ki yine bir kadına şiddet. Eşi tarafından şiddete maruz bırakılmış 9 aylık bir gebe. Bunu son zamanlarda sık yaşıyoruz. Hatta yine geçtiğimiz hafta 9 aylık bir meslektaşımıza saldırı söz konusu oldu. Yani burada kadının bedenine, ruhuna saldırıdan öte doğmamış bebeğine de saldırı söz konusu. Burada hem kadının yaşam hakkına, hem de bebeğin yaşam hakkına bir saldırı söz konusu” dedi.

Bebeğin durumunun iyiye gittiğini ancak hala yeni doğan yoğun bakım gözetimi altında tutulduğunu belirten Gülova, “Solunumu kendi kendine yapmaya başladı. Takip ediliyor” diye konuştu.

Opt. Dr. Sibel Gülova, “Bunun bir günlük bir hadise olmadığı ortada. Ben kendisiyle konuştuğumda çok etkilenmişti, duygusaldı. Karar vermesi onun açısından da zor bir durum” dedi.