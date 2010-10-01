-9 AYLIK BEBEĞİ KAÇIRANLAR ADLİYEDE (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Fatih'teki pazarda alışveriş yapan annesinin yanından 9 aylık bebeğinin kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Ayten ve Tacettin Karagöz çiftinin 9 aylık bebekleri Burhan Karagöz'ü bebek arabasından kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sebahattin O. (26) ve Kübra K. (16) ile bebeği evinde saklamasını istedikleri Mustafa K'nın, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. (BD-KÖS-SA)