9 aydır tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş yine tahliye edilmedi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesi öncesinde eylem yaptığı gerekçesiyle 9 aydır tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş, üçüncü duruşmada da tahliye edilmedi. Bir sonraki duruşma 1 Kasım'a ertelendi.

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Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma”, “Toplantı veya yürüyüşlere silahla katılma” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 5 Ocak’tan beri tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş'ın 19 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın 3 duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmayı HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Serpil Kemalbay, CHP Milletvekili Ali Şeker ile ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş da izledi.

Tutukluluğa devam kararı verildi

Savcının, davada yargılanan tüm sanıkların tutukluluğunun devamına ilişkin mütalaasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Aralarında Berkay Ustabaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, mahkeme heyetinin reddi talebinin bir üst mahkemeye gönderilmesine, Helin Bölek'in savunmasının yeniden alınmasına, bir sonraki duruşmanın 1 Kasım 2018 saat 13.30'da yapılmasına karar verildi.