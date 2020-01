9 aydır kan kusan liseli Menfiye, okula gidemiyor

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT,(DHA)- SİİRT\'te, Kız Meslek Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Menfiye Turan, 9 aydır her gün yaklaşık bir su bardağı kan kustuğu için okuluna devam edemiyor. Siirt\'te verem olduğu söylenen genç kız, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ise verem olmadığının söylendiğini belirterek, \"Hastalığıma teşhis koyularak tedavimin yapılmasını istiyorum. Eğitimim yarım kalmasın\" dedi.

Merkez Ulusoy Mahallesi\'nde yaşayan inşaat işçisi Kasım Turan\'ın 17 yaşındaki kızı Menfiye Turan, yaklaşık 9 ay önce Kız Meslek Lisesi 3\'üncü sınıfa giderken, teneffüste kan kusarak bayılması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendine geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi evine giden ancak sonraki günlerde, kan kusma olayının devam etmesi üzerine annesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi\'ne götürülen Menfiye Turan\'ın verem olduğu iddia edildi. Bunun üzerine baba Kasım Turan, komşularından aldığı borç para ile kızını İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Burada detaylı muayenesi yapılan genç kıza verem olmadığı ve herhangi bir hastalığı bulunmadığı belirtildi. Ancak, genç kız her gün yaklaşık bir su bardağı kan kusmaya devam ediyor.

\'ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMEDİM\'

Yaşadığı hastalığından ötürü okula gidemediğini ve bu yüzden arkadaşları ile görüşemediğini anlatan Menfiye Turan, \"Yaşadığım hastalık nedeniyle evden çıkmaz oldum. Beni görmeye gelen arkadaşlarımla görüşmek istemedim. Çünkü öksürüyordum ve kan kusuyordum. Bu yüzden kız arkadaşlarımla uzun bir süre görüşmedim. Daha sonra bunun bir hastalık olduğunun farkına vardım ve arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Babam inşaat işçisi, çoğu zaman da zaten çalışmıyor. Çalıştığı parayla da ailem için harcıyor ama buna rağmen babam benim için gezmediği doktor kalmadı ve beni İstanbul, Ankara gibi illerde bulunan hastanelere götürdü. Ancak buralar da hiçbir şekilde tanı koymadılar ve bana, \'sende bir şey yok\' diyerek taburcu ettiler\" dedi.

\'TEŞHİS KOYULSUN\'

Kızının geçirdiği rahatsızlıktan dolayı, hastane hastane gezdiklerini anlatan baba Kasım Turan, \"Toplam 9 nüfuslu bir aileye bakıyorum. Kızım Menfiye\'nin yaşadığı bu hastalık belimizi büktü ve çaresiz kaldık. İlk olarak Siirt Devlet Hastanesi\'ne gittik ve bize \'veremdir\' dediler. Biz de borç aldık İstanbul\'a götürdük. Ancak burada bana kızımım verem olmadığını, hatta bir sorun gözükmediğini söylediler. Kızım halen kan kusuyor. Hastane hastane gezdik, kızıma bir teşhis koysunlar\" dedi.

\'CERRAHPAŞA\'DA 42 GÜN KALDIK\'

Kızı Menfiye\'nin tedavisi için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 42 gün kaldığını kaydeden anne Beşire Turan ise, kızının gözünün önünde her gün kan kustuğunu, bunun da kendisine büyük acı verdiğini belirterek, \"Birçok doktora götürdük bir türlü bu kanın neden geldiğini konusunda bizlere bilgi vermediler. Kızım halen kan kusuyor. Tek isteğim kızımın derdine bir çare bulunması ve tekrar eski sağlığına kavuşması\"dedi.

