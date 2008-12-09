'9 aydır hastayım'

Ortaç, bacağında 9 aydan bu yana rahatsızlık olduğunu, bu nedenle halsizlik ve sıkıntı çektiğini söyledi. Ortaç, “Sahneye çıkamayacak duruma gelirseniz ne yaparsınız?” sorusu üzerine, “Sandalyede oturur yine şarkı söylerim” dedi.



Serdar Ortaç, Beldibi Beldesi'ndeki ‘Sungate Port Royal Otel'de hayranlarının karşısına çıktı. Hürriyet'in haberine göre; sahneye çıkmadan önce, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Yeşim Salkım'ın, “Türkiye'nin pop starı Serdar Ortaç’tır” sözleri hatırlatılınca, “Yeşim, beni çok onurlandırdı. Ancak, ben böyle bir şey söyleyemem. Tarkan da, Kenan Doğulu da herkes, kendi alanında bu işi yapıyor. Herkes en iyisini yapmak için uğraşıyor. Şu ya da bu ‘popun kralı' diye bir şey söyleyemem” dedi.



Bir gazetecinin çok solgun ve halsiz göründüğünü söylemesi üzerine Ortaç 9 aydan bu yana bacağında önemli bir rahatsızlık bulunduğunu, doktorların bu durumu aşırı strese bağladığını anlattı. Ortaç, “Bacağımdaki ağrı nedeniyle aylardır büyük sıkıntılar yaşıyorum” dedi.



Serdar Ortaç “Bekarlık sultanlıktır” diye bir durumu kabul etmediğini bildirirken, “Evlilik gibi bir arayışım yok. Bunu da şu anda gereklilik olarak görmüyorum. Kader. Bir gün çocuklarımın yaptıkları ile gurur duyabileceği bir geçmiş bırakmak istiyorum. Artık alkol yerine yeşil çay içiyorum” dedi.

