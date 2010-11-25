-9 AYDA 83,5 MİLYAR ADET SİGARA ÜRETİLDİ TBMM (A.A) - 25.11.2010 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mehmet Küçük, bu yılın ilk 9 ayında 83,5 milyar adet sigara üretildiğini, 69,3 milyar da sigara tüketildiğini ifade etti. Küçük, kurumunun 2011 yılı bütçesini, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Kurumun 2009 yılı itibarıyla 27,4 milyar TL ekonomi büyüklüğüne ulaştığını belirten Küçük, tütün ihracatının 2009'da 97 bin 184 ton (ekonomiye katkısı 480 milyon 231 bin dolar), 2010 yılı haziran ayı itibarıyla ise 31 bin 950 ton (ekonomiye katkısı 155 milyon 703 bin dolar) olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mehmet Küçük, tütün mamulleri sektöründe faaliyette bulunan 8 ithalatçı firmanın 43 çeşit puro ve sigarillo, 13 üretici firmanın 253 çeşit sigara, puro, sigarillo ve nargilelik tütün mamulünü piyasaya arz ettiğini anlattı. Sigaralardaki sembollerin halkı yanıltıcı ve yönlendirici olmaması için mevzuat düzenlemesi yaptıklarını belirten Küçük, 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla artık piyasada hiçbir şekilde resimli uyarıların yer aldığı sigara paketlerinin dışında sigara paketi satılmayacağını ifade etti. Küçük, uyarıların, sigara paketlerinin görünen ön yüzünün yüzde 65'ini kapladığını belirterek, bununla Uruguay'dan sonra dünyada 2. sırada yer alarak, etkili bir uygulamanın yapıldığını söyledi. Bu yılın ilk 9 ayında 83,5 milyar adet sigara üretildiğini, 69,3 milyar da sigara tüketildiğini ifade eden Küçük, 17,9 milyar TL tutarındaki hasılattan yaklaşık 11,2 milyar TL ÖTV geliri elde edildiğini bildirdi. Kurum Başkanı Küçük, alkollü içkilerden 2008'de 1 milyon 986 bin TL, 2009'da 2 milyon 134 bin TL ve 2010 yılında (ilk 9 ay) 2 milyon 150 bin TL ÖTV geliri elde edildiğini belirtti. -SPK BAŞKANININ SUNUMU- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray da kurumunun 2011 yılı bütçesini komisyona sundu. Sermaye piyasalarının ekonominin büyüklüğüne göre yeteri kadar gelişmediğini belirten Akgiray, Türkiye ve bazı ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranları hakkında bilgi verdi. Vedat Akgiray, en büyük GSYİH oranının 14 trilyon 624 milyar TL ile ABD'ye ait olduğunu söyledi. Hisse senedi piyasası büyüklükleri hakkında da bilgi veren Akgiray, Türkiye'nin bu büyüklüğünün 2010 yılı itibarıyla 335 milyar TL olduğunu ifade etti. Akgiray, ''Bundan sonra bizim hisse senedi pazarımız 3 katı büyürse dünya ortalamasını yakalayabiliriz'' dedi. Akgiray, artık sermaye piyasalarının önünün açıldığını belirterek, uluslararası tespitlerin de bunu desteklediğini söyledi. Konuşmasında, tahvil ve bono piyasası büyüklükleri konusuna da değinen Akgiray, Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, kamu senetleri ağırlıklı finans yapısına sahip olduğunu, özel sektör ağırlıklı olmadığına işaret etti. Akgiray, son yıllardaki ekonomi politikaları sayesinde, Türkiye'de reel faizlerin artık dünya ile aynı seviyelere geldiğini belirtti. SPK Başkanı Akgiray, ''Sermaye piyasaları artık bundan sonra büyümezse bizlerin bir eksikliği olduğunu söylemek durumunda kalacağız. Çünkü artık şartlar oluştu gibi'' dedi. Türkiye'nin gelecek yıllarda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyümesi beklenen ülke olduğuna işaret eden Akgiray, ''Ekonominin bu şekilde sağlıklı bir yapıda olması, sermaye piyasaları için olmazsa olmaz şart. Bu, bizler için bir fırsat'' diye konuştu. Vedat Akgiray, SPK'nın son dönemde gerçekleştirdiği düzenlemeler ve geleceğe yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şirketlerin halka arz çalışmaları hakkında da bilgi veren Akgiray, yıl sonu itibarıyla halka arzın 4 milyar TL seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.