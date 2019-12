-9 AYDA 1472 ORMAN YANGINI TRABZON (A.A) - 28.09.2010 - Yurt genelinde 2010 yılının 9 aylık döneminde bin 472 orman yangını meydana gelirken, bu yangınlarda zarar gören ormanlık alan miktarı geçen yıla göre bin 432 hektar azaldı. Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, dünyanın en yaygın çevre felaketlerinden olan orman yangınlarıyla mücadelede ülke genelinde 11 bin yangın işçisi, 5 bin memur ve 2 bin 500 teknik elemanın etkin olarak görev aldığını söyledi. Orman yangınlarıyla mücadele stratejilerinin üç temel ayağı bulunduğunu belirten Kahveci, ''Bunlar yangının çıkmasını önleyici tedbirler, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ile yanan alanların hızla ağaçlandırılmasıdır. Her yıl yangınla mücadele eylem planı hazırlıyor ve uygulamaya koyuyoruz'' dedi. Kahveci, orman yangınları ile mücadelede uyulması gereken temel kaidelerden birincisinin yangınların çıkmadan önlenmesi, ikincisinin ise etkili bir organizasyon ile afet haline dönüşmeden söndürülmesi olduğunu ifade ederek, ''Bunları çok iyi uyguluyoruz. Bilgi çağında dinamik bir yapıya sahip olan ormanlardan en iyi şekilde faydalanabilmenin yanında, orman yangınlarına erken ve doğru müdahale edebilmek için son teknolojileri takip ediyoruz ve uyguluyoruz. Şu anda uydu araç takip sistemi ile bütün araçlarımızı internet üzerinden anlık olarak izleyebiliyoruz. Yangın anında arazözlerdeki su miktarına kadar her şeyi görebiliyoruz'' diye konuştu. Yurt genelindeki bir çok noktada ormanlık alanların kameralı yangın takip sistemleri ile 24 saat süreyle izlendiğini bildiren Kahveci, sözlerine şöyle devam etti: ''En riskli bölgelere yerleştirilen 776 adet gözetleme kulesi ve hassas kameralarla izlenen alanlarda, duman başlangıcından 10 ile 20 saniye içinde kaynağı bulmaktayız. Sistem sayesinde yangına müdahale süresi azalmakta, bölgeye nasıl ulaşılacağı ve yangına nereden, ne şekilde müdahale edeceğini kısa zamanda belirliyoruz. Ayrıca kullandığımız son teknoloji ile meteorolojik verilere göre, Yangın Risk Haritası hazırladık. Yangın sonrasında bölgenin tekrar ağaçlandırılması için önemli stratejik bilgiler de elde ediyor ve derhal ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz.'' Milli bir yangın filosu kurduklarına dikkati çeken Kahveci, ''Halen orman yangınlarına 45 helikopter ve uçakla havadan müdahale yapıyoruz. Yer ekibimizi güçlendirdik. Son 5 yılda yangına hassas alanlarda müdahale süresini 1 saatten 15 dakikaya indirdik. Bunda yerden müdahale ekiplerini güçlendirilmemizin büyük payı oldu'' dedi. -AVRUPA'NIN EN BAŞARILI ÜLKESİYİZ- Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa'nın en başarılı ülkesi konumuna geldiğini vurgulayan Orman Genel Müdürü Kahveci, ''Yangın konusunda Türkiye ile aynı kuşakta olan Akdeniz ülkeleri ile karşılaştırmalı kıyaslama yapıldığında en başarılı ülkenin ülkemiz olduğu görülüyor. Tüm teşkilatımız 24 saat haftada yedi gün hazır kıta beklemektedir. Bu anlamda teşkilatımız insan, hava ve makine gücünü yangın sezonu boyunca yerinde ve zamanında kullanmak suretiyle yangın ihbarını geliştirdiği sistem sayesinde 10-25 saniyede haber almakta ve yine 10-15 dakikada yangına müdahale etmekteyiz. Avrupa ülkelerinde dahi bu kadar hızlı ve seri olarak yangınlara müdahale edilememektedir'' diye konuştu. -ZARAR GÖREN ORMANLIK ALAN MİKTARI AZALDI- Kahveci, ülke genelinde 26 Eylül 2010 günü dahil olmak üzere bin 472 adet orman yangını meydana geldiğini belirterek, ''Bu yangınlarda 2 bin 858 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl ise bin 480 orman yangınında 4 bin 290 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören ormanlık alan miktarı, geçen yıla göre bin 432 hektar azaldı. Bu da teşkilatımızın her geçen gün müdahalede gösterdiği başarının bir sonucudur'' diye konuştu.