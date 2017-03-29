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Spor

9 ay önceki İngiltere galibiyeti İzlanda'da doğumları rekor seviyeye çıkardı

Euro 2016'da çeyrek finale kalarak büyük sürpize imza atan İzlanda'da turnuvadan tam 9 ay sonra doğum rekoru yaşandı

29 Mart 2017 13:46

Euro 2016'da çeyrek finale kalarak büyük sürpize imza atan İzlanda'da turnuvadan tam 9 ay sonra doğum rekoru yaşandı.

Yaz aylarında futbolseverleri TV başına bağlayan Euro 2016'nın en dikkat çekici figürlerinden biri İzlanda Milli Takımı'ydı.

Yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan ada ülkesi son 16 turunda İngiltere'yi 2-1 yenerek çeyrek finalde Fransa'ya rakip olarak, birçok otoriteyi şaşkınlığa uğratmıştı.

 

Rekor doğum 


Geçtiğimiz hafta sonu İzlanda'da yaşanan doğumlardaki artış yetkililerin gözünden kaçmadı.Eurosport'un yerel gazete Visir'e referans verdiği haberine göre, uzmanlar ülke tarihinde en çok doğum yaşanan iki güne tanıklık edilmesini tam 9 ay önce (27 Haziran) oynanan İngiltere maçına bağlıyor.

Maç saatlerinde ülkede izlenen TV'lerin %99.8'inde açık olan İzlanda-İngiltere maçının ardından çılgınca eğlenen İzlandalıların kutlamalara kapalı kapılar ardında da devam ettikleri karşılaşmadan dokuz ay sonra rekor kıran doğum sayısından belli oluyor.

''Euro 2016 jenerasyonu'' olarak adlandırılan yeni doğan bebekleri Euro 2026'da İzlanda Milli Takımı'nda görmek büyük bir sürpriz olmayacak...

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