-9 ay hamile numarası yapmış BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, altı yıldır evli olan, ancak beş yıldır tedavi görmesine rağmen çocuğu olmayan 26 yaşındaki kadının, doğum yapmak için gittiği hastanede çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. Polis tarafından yapılan soruşturmada, eşinin kendisini boşamasından korktuğu için genç kadının 9 aydır hamile numarası yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan A.Y. (28) ile 6 yıl önce evlenen, ancak bu süre zarfında gördüğü tedaviye rağmen hamile kalamayan F.Y. (26), eşinin bu yüzden kendisini boşayacağını öğrenince, hamile olduğunu söyledi. Doğumun yaklaştığını söyleyen Fatma Y. kocasıyla birlikte evlerinin yakınında bulunan Şevket Yılmaz Kadın Doğum Hastanesine gitti. F.Y, hastane dışında bekleyen eşine, bir süre sonra doğumun gerçekleştiğini, dünyaya gelen erkek bebeklerinin rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından Dörtçelik Çocuk Hastanesine ambulansla yollandığını söyledi. Çocuk sahibi olmanın sevincini yaşayan A.Y, kısa süre sonra da kendisine telefon açan tanımadığı bir kadından bebeklerinin sağlık sorunu nedeniyle helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildiğini öğrendi. A.Y, bunun üzerine eşini arayıp yanına gelmesini istedi. Panik içerisinde gelen eşi F.Y'nin ''Çocuğumuzu kaçırmışlar. Şimdi telefon ile öğrendim. Ne yapacağız?'' sözleri üzerine A.Y, polise suç duyurusunda bulundu. Verdiği çelişkili ifadeler sonucu polis tarafından çapraz sorguya alınan F.Y, yalan söylediğini itiraf etti. F.Y'nin ifadesinde, çocukları olmaması nedeniyle eşinin kendisini boşamasından korktuğunu, bunu engellemeye çalıştığını söylediği belirtildi. F.Y'nin, ''Abdullah fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Çocuğumuz olmadığı için tüp bebek düşündük. Paramız yetmedi. Onu kaybetmemek için 'hamileyim' dedim. Abdullah hamilelik sürecinde karnımın neden şişmediğini bana sordu. Onu bazı kadınların hamilelik sürecinde karnının hiç şişmeyeceğini söyleyerek ikna ettim. Doğum yapmak için hastaneye geldikten sonra yalanımdan kurtulmak için bir başka yalan uydurup bebeğin kaçırıldığını söyledim. Sonra foyam ortaya çıktı. Kocamı çok seviyorum. Onu kaybetmemek için böyle bir yalana başvurdum. Pişmanım'' dediği öğrenildi. Suç uydurmaktan hakkında işlem yapılan F.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.