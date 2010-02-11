9 askeri öldürdün mü?

T24 - Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta tutuklanan Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’nun, Erzincan Alay Komutanı’yken Kemah’ta dokuz askerin şehit edildiği mayınlı saldırıyı organize ettiği gerekçesiyle de sorgulandığı ortaya çıktı.



Albay Gençoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.



Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’ın talimatıyla Eskişehir’den Erzurum’a getirilen Albay Recep Gençoğlu, 14 saat ifade verdikten sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ancak Şanal’ın bir üst mahkemeye itirazı kabul edilince, Gençoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmişti.





Albay savcıyla tartıştı



Albay Recep Gençoğlu’nun sorgusunda, Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürüttüğü sırada, 11 Ağustos 2008’de, Kemah’ın Olukpınar Köyü yakınlarında yola yerleştirilen mayınların uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu, biri yarbay 9 askerin şehit edildiği saldırıyı organize ettiği yolundaki iddia gündeme getirildi.



Savcılık makamı, Albay Gençoğlu’na yöneltilen suçlamayı, saldırıyla Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda ülkede kaos yaratmanın amaçlandığı iddiasına dayandırdı. Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini belirterek, iddiaları kabul etmedi ve Savcı Osman Şanal ile tartıştı.



Kıdemli Albay Recep Gençoğlu’na yöneltilen diğer suçlama ise, Erzincan Gönye Gölü’nde ortaya çıkan 14 el bombası ve mühimmatın buraya atılması emrini verdiğine yönelik iddialarla ilgili oldu. Gençoğlu’na, Kıdemli Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in hazırlandığı öne sürülen, ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da uygulamaya koyduğu ve Ergenekon örgütü üyesi olduğuna yönelik iddialarla ilgili de soru yöneltildi.





Tuzağa düştüler



Erzincen’ın Kemah İlçesi kırsalında yaşanan korkunç saldırı şöyle gerçekleşmişti:



Sarıyazı Köyü’ne bir grup teröristin giriş yaptığı, bazı evlerde saklandığı, erzak desteği aldığı ihbarı üzerine, 11 Ağustos 2008’de, Tabur Komutanı Yarbay Mikdat Şandancı emrindeki askeri birlik, harekete geçti. Köyde geniş çaplı arama yapan askerler ihbar boş çıkınca birliğe dönmek için yola çıktı. İstihbarat birimlerine göre yalan ihbarla askerleri tuzağa düşüren teröristler, askeri birliğin köyden ayrıldığını öğrendikleri sırada, Olukpınar Köyü yakınlarında, tek şeritli yola mayını yerleştirdi. Askerleri taşıyan araç aynı yoldan dönerken teröristlerin döşediği mayın infilak etti. Saldırıda Yarbay Şandancı dahil 9 asker şehit düştü.





