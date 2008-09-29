9 asırlık kestanenin öyküsü

Antalya'nın İbradı beldesindeki 900 yıllık olduğu tahmin edilen kestane ağacı, muhteşem görüntüsünün yanı sıra, yörede ateda efsane halinde dilden dile anlatılan hikayesiyle de ilgi çekiyor.



Yerli ve yabancı turistlerin kısa süreliğine de olsa önünde durarak hatıra fotoğrafı çektirdikleri, yörede "Arapastık" adıyla anılan kestane ağacını, sadece 9 asırlık olması diğer kestane ağaçlarından ayırmıyor. Tarihi kestane ağacının Osmanlı arşivlerinde yer alan hikayesini, yerel tarih araştırmacısı Mustafa Üstün ortaya çıkardı.



Mustafa Üstün, Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmada, 1861 yılının eylül ayında İbradılı Mustafa Efendi'nin evinde büyük bir yangın çıktığına ilişkin belgelere ulaştığını kaydetti. Üstün, yangına, Mustafa Efendi'nin evinde çalışan siyahi cariye Zeynep'in neden olduğu öne sürülerek, bu kadının kestane ağacında asılmasına karar verildiğini kaydetti.



Mustafa Üstün, Osmanlı arşivlerindeki belgelerde olayın, "Alaiyye (Alanya) Sancağı dahilindeki İbradı kazası sakinlerinden Mustafa Efendi'nin evini ateşe veren Zeynep adlı siyah cariyenin mahallinde idamı ve bu tür hadiselerin bir daha vuk'u bulmaması için iktiza eden..." şeklinde yer aldığını söyledi.



Üstün, araştırmalarında, Mustafa Efendi'nin siyahi cariyesi Zeynep Hanımın çıkardığı yangından dolayı idam edildiğinin Ceride-i Havadis gazetesinde yayımlandığını da kaydetti.



Farklı hikayeler



İbradılı 81 yaşındaki Yaşar Duru da, atalarından dinlediği "Arapastık hikayesi"ni şöyle anlattı:

"İbradı'nın kadıları her gittikleri yerden birer yardımcı getirirlermiş. Kadı'nın birisi de Arap bir yardımcı getirmiş. Bu yardımcı, kadının kızına sarkıntılık, tecavüz etmiş. Kadı da bu olayı Şeyhülislam'a bildirmiş. Arap yardımcıya idam cezası verilmiş. O günden sonra bu kestanenin adı Arapastık kestanesi kalmış."



İbradı Belediye Başkanı Muharrem Kaya da İbradı merkezindeki Arapastık kestanesinin Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca tescil edildiğini söyledi. Ağacın gövdesinin 13 metre genişliğinde olduğunu belirten Kaya, kestane ağacının yakınında bulunan aynı yaşlardaki bir başka ağacın geçen yıl yıldırım düşmesi sonucu tahrip olduğunu söyledi.

Kaya, asırlık kestane ağacının eskisi gibi kestane vermediğini de sözlerine ekledi.

