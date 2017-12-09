9 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
14.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.30 Galatasaray - Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Takım özel uçakla Kayseri\'ye gidecek.
17.30 Siyah-beyazlılar Kayseri\'ye varacak.
FENERBAHÇE
Takım iki günlük iznin ardından pazartesi günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TFF 1. LİG
13.00 BB Erzurumspor - Adana Demirspor
13.00 Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok
15.30 Adanaspor - Elazığspor
15.30 Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13.00 Galatasaray Odeabank - Muratbey Uşak
15.15 Darüşşafaka - Demir İnşaat Büyükçekmece
17.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Pınar Karşıyaka - Tofaş
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi-
13.00 Bornova Beckerspor - Yakın Doğu Üniversitesi
14.00 Adana ASKİ - Bellona AGÜ Spor
15.00 Galatasaray - Samsun Canik Belediye
15.00 OGM Orman Gençlik - Botaş
16.00 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş
VOLEYBOL
-KupaVoley-
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik - Fenerbahçe
14.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta
14.00 Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango
15.30 İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş