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Spor

9 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 14

09 Aralık 2017 12:17

SÜPER LİG
14.00 Kasımpaşa - Trabzonspor 
14.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe  
16.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği  
19.30 Galatasaray - Akhisarspor  
BEŞİKTAŞ
11.00 Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Takım özel uçakla Kayseri\'ye gidecek.
17.30 Siyah-beyazlılar Kayseri\'ye varacak.
FENERBAHÇE
Takım iki günlük iznin ardından pazartesi günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TFF 1. LİG
13.00 BB Erzurumspor - Adana Demirspor  
13.00 Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok  
15.30 Adanaspor - Elazığspor  
15.30 Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü  
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13.00 Galatasaray Odeabank - Muratbey Uşak
15.15 Darüşşafaka - Demir İnşaat Büyükçekmece
17.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Pınar Karşıyaka - Tofaş
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi-
13.00 Bornova Beckerspor - Yakın Doğu Üniversitesi
14.00 Adana ASKİ  - Bellona AGÜ Spor 
15.00 Galatasaray - Samsun Canik Belediye
15.00 OGM Orman Gençlik  - Botaş
16.00 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş
VOLEYBOL
-KupaVoley-
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik - Fenerbahçe
14.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta
14.00 Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango
15.30 İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş

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SÜPER LİG 14KasımpaşaTrabzonspor  14Yeni MalatyasporGöztepeAntalyasporGençlerbirliğiGalatasarayAkhisarspor   BEŞİKTAŞ 11KayserisporTakımKayseriSiyahbeyazlılar KayseriFENERBAHÇE TakımAdana DemirsporTFFLİG

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