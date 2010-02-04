9. AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali başlıyor

T24 - İstanbul’da 11 – 21 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek !f İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, AFM sinemalarında izleyicisiyle buluşacak. Festival üçüncü yılında dünyanın farklı ülkelerinden gelen dokuz filmi ve genç sinemacıları izleyiciyle buluşturacak.



‘Keş!f’ yarışma kapsamında farklı ülkelerden dokuz film gösterilecek. Bu dalda uluslararası jüri, “sinemada cesur hikâye anlatımı, teknik ve tarzda yenilik” kriterleriyle ‘İlham Veren Yönetmen’i seçecek.



‘Hit Filmler’ kapsamında on beş film gösterilecek. Toronto, Cannes ve Sundance gibi prestijli festivallerde gösterimleriyle büyük ses getiren, uluslararası platformda ve gösterildiği diğer ülkelerde çok beğenilen yeni yapımlar yer alacak.



‘Erkeklik Halleri’ festivalin yeni bölümlerinden. Burada yedi film izleyici karşısına çıkacak, bölüme ilham veren şey ise kadınlara uygulanan şiddet, kadın ve erkek cinsleri arasındaki eşitsizlik sorunu.



‘Sesli Yaşam’ kapsamında altı film gösterilecek. Milyonlara ilham vermiş müzik öncüleri, sözleriyle ve tavırlarıyla dünyada yeni alt kültürlere hayat vermiş müziklerin filmleri gösterilecek.



‘Fantastik Filmler’ kuşağında altı film karşımıza çıkacak, en yeni teknoloji kullanımı, nefes kesen dövüş sahneleri, animasyon yapımları bu kuşakta yer alacak filmlerin özellikleri.



Diğer bölümler ise şöyle devam ediyor: ‘Red Riding Üçlemesi’, ‘Sessiz ve İsyankâr’, ‘Dünyanın Çivisi’, ‘Açılım’, ‘Yaralı Bilir Yarasını: Bir Kürt Kısalar Seçkisi’, ‘Gökkuşağı’, ‘Ön Yargı & Gurur: Bir Şeçki’, ‘!f Kült’, ‘!f Kısalar’, ‘Biz Burada İyiyiz: Türkiye'den Kısalar’, ‘Dumanlı Ev: Türkiye'den Kısalar’, ‘İtiş Kakış: Türkiye'den Kısalar’, ‘Bir İhtimal Daha Var’, ‘O da Gitmek Mi Dersin?’



‘Türkiye’den Kısalar’ programı bu yıl dört tematik seçki ile izleyicilerle buluşuyor. Festival film çeşitliliği ve kapsamıyla sinemaseverlere özel bir seçki sunacak.



Festivalin gerçekleşeceği mekanlar ise şöyle: AFM Budak Caddebostan, AFM Fitaş Salon 1, AFM Fitaş Salon 4, AFM İstinyePark, Darüşşafaka Lisesi, Dirty Cheap Creative Studio, Ghetto, KargArt, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, The Hall, Festival Merkezi filmlerini bu mekanlarda izleyebilirsiniz.





Festivalin biletleri:



Tam: 12 TL (Hafta içi 19.00 seansı ve sonrası ve hafta sonu),

Öğrenci: 10 TL** (Hafta içi 19.00 seansı ve sonrası ve hafta sonu),

Türk Filmleri: 5 TL,

Hafta içi Gündüz Gösterimleri: 5 TL,

21.30 – 22.00 Seansları: 15 TL.

Biletler AFM sinemalarından temin edinilebilir.