9 - Ödemeleriniz ve birikimleriniz

- Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız ödemelerinizi kredi kartı, havale, nakit, çek, posta çeki, otomatik ödeme talimatı seçeneklerinden biri ile yapabilirsiniz, seçiminizi daha sonra istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.



- Ancak kredi kartı ile yaptığınız ödemelerin emeklilik şirketine doğurduğu maliyetten diğer katılımcıları korumak amacıyla, şirketiniz ödeme yaptığınız kredi kartının ait olduğu bankayla yaptığı anlaşma çerçevesinde farklı blokaj süreleri belirleyebilir. Emeklilik şirketinin ödemelerinizi yatırıma yönlendirme yükümlülüğü blokaj süresinin sonunda başlar.



Ödeme tercihinizi yaparken ödeme yapacağınız kredi kartı için uygulanan blokaj süresini öğrenmeyi unutmayın!



- Bireysel emeklilik hesabınızdaki fon paylarından sistemde bulunduğunuz ay sayısıyla brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarınız ve bireysel emeklilik sisteminden emekli olmanız durumunda yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı (nafaka borçları hariç olmak üzere) haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.



- Takasbank nezdinde tutulan bireysel emeklilik hesaplarınızı emeklilik şirketiniz tarafından verilecek olan şifre ile Takasbank’tan, birikimlerinizi yine şirketinizden alacağınız şifre ile şirketiniz web sitesi, çağrı merkezinden takip edebilirsiniz.

Takasbank web sitesi: www.takasbank.com.tr

