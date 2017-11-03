T24 LogoT24 Logo
Gündem

8'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 10 katlı binanın 8

03 Kasım 2017 16:46

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 10 katlı binanın 8. katındaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki Mehmet Ayaz Ünlüçoban, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 8\'inci katındaki dairelerinde oynayan Mehmet Ayaz Ünlüçoban, yanında kimsenin olmadığı bir sırada mutfak balkonuna çıktı. Burada korkuluk demirlerinin arasından sıyrılan minik Mehmet Ayaz, beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Ayaz, çevredekilerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Ayaz Ünlüçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, öldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİMehmet AyazOlayMelikgaziAyazBuradaAğırKayseri EğitimAraştırma HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24