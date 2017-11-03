8'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 10 katlı binanın 8. katındaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki Mehmet Ayaz Ünlüçoban, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 8\'inci katındaki dairelerinde oynayan Mehmet Ayaz Ünlüçoban, yanında kimsenin olmadığı bir sırada mutfak balkonuna çıktı. Burada korkuluk demirlerinin arasından sıyrılan minik Mehmet Ayaz, beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Ayaz, çevredekilerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Ayaz Ünlüçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, öldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı



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