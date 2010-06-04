T24- Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yaşayan Armais Nazarov 89 yaşında baba oldu. Nazarov’un 62, 57 ve 12 yaşında üç çocuğu daha var.



Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, 3 kilogram 700 gram ağırlığında erkek çocuğuna kavuşan 89 yaşındaki Armais Nazarov, İkinci Dünya Savaşı gazisi.



Kayınvalidesi kendisinden 14 yaş, eşinin ise 54 yaş küçük olduğu belirtilen Nazarov'un, 62, 57 ve 12 yaşında üç çocuğu daha bulunuyor.



Haberde, emekli gazi maaşı ile geçinen ve maddi durumlarının iyi olduğunu belirten "genç" baba Nazarov'un, hastanedeki doktorlara "Sizinle vedalaşmıyorum, bir iki yıla kalmaz bu kez de kızımı almaya gelirim" dediği belirtildi.



Nazarov'un tek derdiyse, birinci eşinden olan 62 yaşındaki oğlu ile 57 yaşındaki kızının ikinci evlilikten olan küçük kardeşlerini kabul etmemeleri.



Dünya'nın en yaşlı babası unvanı Hindistanlı Nanu Ram Jogi'ye ait. Jogi, 2007 yılında 90 yaşındayken 21. çocuğunu kucağına almıştı.