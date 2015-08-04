888'li numaraları açmayın!

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, telefon dolandırıcılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Dolandırıcılar BTK'dan 888'li numara alıp vatandaşları kandırıyor" uyarısında bulunan Tarakçı, "Bu numaradan beni aradılar. Cevap verince faturama 25 lira yansıdı" dedi.

Cihan Acar'ın Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, 1 Mayıs 2015 itibariyle yürürlüğe giren yeni e-Ticaret Yasasıyla hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, Vatandaşın izni olmadan çağrı, kısa mesaj, elektronik posta gibi hizmetlerin gönderilmesini engelleyen yasanın dolandırıcıları önleyemeyeceğini söyledi. Tarakçı, çağrı merkezi görünümlü dolandırıcıların merdiven altı şirketler kurarak vatandaşı dolandırdığını belirtti. Kendisinin bile bu şebekenin hedefi olduğunu ifade eden Tarakçı, "Geçtiğimiz günlerde beni 888'linumara aradı. Iphone kazanma şansı diye konuşmaya başladı. 888'li numara aradığı zaman sizi açtığınız andan itibaren 25 lira faturanıza yansıyor. Konuştukça faturanıza yüklü bir bedel yansıyor. Sektörün 20 yıllık emektarı olarak ben bile bu dolandırıcıların tuzağına düştüm” dedi.

BTK'dan alıyorlar

Dolandırıcılık yöntemlerinin bununla da sınırlı kalmadığını belirten Tarakçı, dolandırıcılık şebekelerinin telekom altyapılarını kötü amaçlı kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

888 ve benzeri numaraların Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) faaliyet alanları belirtilerek başvuru ile alındığını vurgulayan Tarakçı, “Cinsel içerikli hatlar daha çok bu kapsama giriyor. Ama daha sonra amaç dışı kullanılarak insanları tuzağa düşürebiliyorlar. Böyle durumlarda işlem şöyle işliyor; eğer bu numara tespit edilip şikayet edilirse işlem yapılabiliyor. Dolandırılan kişilerin BTK'ya ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmeleri gerekiyor. Emniyetin bilişim şubeleri bu konuda çalışması lazım. Bunlar her sektörde olan üçkağıtçılar” şeklinde konuştu. Tarakçı, vatandaşın izni olmadan çağrı, kısa mesaj, elektronik posta gibi hizmetlerin gönderilmesini engelleyen 1 Mayıs 2015 itibariyle yürürlüğe giren yeni e-Ticaret Yasasının dolandırıcıları önleyemeyeceğini söyledi.

Vatandaşın canına okudular

Tarakçı, şunları anlattı: "İki üç çağrı merkezi kurumu ve büyük ölçüde merdiven altı şirketler vatandaşın canına okudu. İsteyen istemeyen herkesi aradılar. İsmini dahi bilmediğimiz bu merdiven altı şirketlerin büyük bir kısmı da dolandırıcılık yaptı. Bunlar çağrı merkezi değil sahtecilik çeteleri.”

10 bin istihdam kaybı olacak

Dolandırıcıları engellemek için sektörde istihdam kaybı yaşanacağını ifade eden Tarakçı, “Çağrı merkezi sektöründe yasayla birlikte 10 bine yakın istihdam kaybı bekliyoruz. Çıkan bu yasa veren merdiven altı kurumları durdurmayacak. Resmi şirketleri dahi yok. 4 kişi bir araya geliyor ceplerden numara bulup kimseleri dolandırmaya çalışıyor” dedi.

Bir kuruluş günde on kez niye arar?

Büyük kurumların sayısının 8 ila 10'ü geçmediğini belirten Tarakçı, "Doğal bitkisel bilmem ne arttırıcı ürünler diye arayan birçok merdiven altı kurum var. Bunlar bizim sektörümüzde olan işler değil. Bu grup insanları ve aramaları yapanları biz de tanımıyoruz. Greenpeace olarak arayıp bağış istiyorlar. Bu Greenpeace gibi gönüllülüğe dayalı bir örgüt beni neden günde 10 defa arasın? İşte bu iş suistimal. Bizde bu tip arama yapan kimse yok" şeklinde konuştu.

Ücretli hatlar nasıl alınıyor?

Metin Tarakçı, ücretli hat almanın yollarını anlattı. “Hat kurmak istediğiniz zaman BTK'ya başvuruyorsunuz. İşin amacını hedefini ifade ediyorsunuz. Ancak o zaman BTK birtakım denetimden sonra buna müsaade ediyor. Biz dedik ki bu tip dışarıyı aramak isteyenlere karşı bir prefiks tanımlayalım. Mesela bu 0860'lı bir numaradan aranıyorsanız düzgün bir kurumdan olduğunu anlayıp gönül rahatlığıyla açabilirsiniz.

Diğer numaraları ise açmazsanız böylece bu dolandırıcılık işleri azalır.”