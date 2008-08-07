8.8.8'de şölen başlıyor

Olimpiyat takımımızı yakından tanıyalım

Toplam 906 madalya dağıtılacak

Olimpiyat yıldızlarımız Çin Seddi'nde

Çin heyecana böyle hazırlandı

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İşte Olimpiyat yıldızlarımız (galeri)

''One World One Dream - Bir Dünya Bir Rüya'' sloganıyla başlayacak olan Pekin Olimpiyatları'nın açılış töreni, 'Kuş Yuvası' olarak adlandırılan Ulusal Stadyum'da gerçekleştirilecek.Yapımı 7 bin işçinin çalışmasıyla 4 yılda tamamlanan Ulusal Stadyum'daki açılış törenini 91 bin kişi tribünlerden izleyebilecek. Oyunların açılış törenine ilginin çok büyük olması nedeniyle, Pekin'de görev yapan yaklaşık 12 bin akredite basın mensubunun büyük bölümü ise açılış törenini izleyemeyecek.Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine 80 ülkenin devlet ya da hükümet başkanının katılmasının beklendiği bildirilirken, ABD Başkanı George W. Bush'un da açılışı izleyeceği ve kendi ülkesi dışındaki bir olimpiyat oyunlarında ilk kez açılış törenine katılan ABD Başkanı olacağı öğrenildi.2008 yılının 8. ayının 8. gününe denk gelen Pekin Olimpiyatları'nın açılış töreninin saati de yerel saatle 20.08 (akşam sekizi sekiz geçe) olarak belirlendi. Bu arada Çinli yetkililer görkemli bir açılış töreni için aylar öncesinden başlayan çok ciddi hazırlıklar yaparken, tam açılış töreninin başlangıç saatlerinde Pekin'de sağanak yağmur beklendiği bildirildi.205 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılacağı Pekin Olimpiyatları'nda, 28 branşta müsabakalar yapılacak. Müsabakalar 37 tesiste gerçekleştirilirken, sporculara toplam 302 altın madalya dağıtılacak.Pekin Olimpiyatları en yüksek katılımla gerçekleştirilecek oyunlar olmasının yanı sıra bugüne kadar en fazla yatırım yapılan olimpiyatlar da olacak. Daha önce 9 milyar Dolar ile Atina Olimpiyatları'na ait olan yatırım rekoru, Pekin Olimpiyatları'nda şu ana kadar yapılan yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırımla kırıldı.Pekin Olimpiyatları'nın televizyon yayın gelirlerinin 2.5 milyar Dolar, sponsorluk gelirlerinin ise 1.8 milyar Dolar civarında olması bekleniyor.Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için Çinli yetkililer son derece yüksek seviyede güvenlik önlemleri aldı. Açılış töreninin yapılacağı gün Pekin Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, posta yoluyla Pekin'e koli ya da paket gönderilmesi ya da kabul edilmesi de yasaklandı.Bu arada bugün ellerinde ve başlarında ''Özgür Tibet'' yazılı pankartlar taşıyan 2 ABD'li ve 2 İngiliz vatandaşından ülkeyi terk etmeleri istendi.Öte yandan, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Başkan Yardımcılığına Çinli Yu Zaiquing seçildi.