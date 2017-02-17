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886 milyon lira bütçeli Ankara Üniversitesi, duayen hocaların Mülkiye'deki 17 liralık derslerini "parasızlık gerekçesiyle bitirdi!

Derslerine son verilen emekli Prof. Kuruç: Hiçbir ücret almadan ders vermeye hazırım

17 Şubat 2017 09:43

Çok sayıda akademisyenin OHAL KHK’sı ile ihraç edilmesinde sorumlu tutulan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yeni bir tasfiye süreci başlattığı belirtildi. 886 milyon lira bütçesi olan Ankara Üniversitesi, saati 17 liraya ders veren Mülkiye’nin önemli hocalarının dışardan verdikleri derslerine ‘bütçe yetersizliği’ nedeniyle son verdi. Emekli profesörlerin yüksek lisans ve doktora dersleri iptal edildi. 

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Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, onlarca akademisyeni KHK’larla ihraç edilen Ankara Üniversitesi, bir yandan “hocasız kalan derslerin planlamasını yapmakla” uğraşırken, bir yandan da emekli profesörler ile ilgili yeni bir adım attı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yıllarca emek vermiş, duayen hocaların, dışarıdan ders vermesi engellendi. Emekli profesörler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Sina Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğdu, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez’in yüksek lisans ve doktora dersleri iptal edildi. Edilen bilgiye göre, yıllarını Mülkiye için vermiş hocalar, bölüm sekreteri tarafından, önceki günlerde telefonla arandı. Rektörlüğün Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yeterli bütçe ayırmadığı gerekçesi ile derslerinin programda yer almadığı bildirildi.

Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumları arasında en yüksek bütçesi olan ikinici üniversite olan ve 2017 için merkezi bütçeden 886 milyon 400 bin lira pay alan Ankara Üniversitesi’nin, saati 17 lira olan doktora derslerine bütçe yetersizliği gerekçesi ile onay vermemesi tepki çekti.

"Sıkıyönetim bildirgesi gibi"

Derslerine son verilen emekli profesörlerden Bilsay Kuruç, “Çok sembolik olan, benzin parası kadar ders ücretinin ödenemeyecek duruma gelmesine üzüldüm. İkinci olarak, eskiden akademik bir nezaket vardı. Bu tip kararlar öğretim üyelerine açıklanırdı. Bölüm sekreterinin telefonu ile öğrendim. Adeta sıkıyönetim bildirisi gibi, akademik nezaketin ortadan kalktığını görüyoruz" dedi. Pazartesi günü üniversiteye resmi bir yazı ile başvuracağını dile getiren Kuruç, "Hiçbir ücret almadan ders vermeye hazırım. Bunu bildireceğim” diye konuştu.

Dersler ihraç edilmeyenlere 

Ankara Üniversitesi KHK’ler ile ihraç edilen öğretim üyelerinin verdiği derslerin kimler tarafından verileceği sorunu karşısında da çözüm bulmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, rektörlük, fakülte ve bölüm yönetimlerinden, boş derslere, görevde bulunan akademisyenlerin girmesini, planlamanın buna göre yapılmasını isteyecek. Bu da henüz ihraç edilmeyen öğretim üyelerinin iş yüklerini daha da arttıracak. Yeni öğretim üyesi alımına da bölümler ve dekanlıklar karar verecek.

akademisyenini kaybeden İletişim Fakültesi’nden (İLEF) geldi. Fakülte Yönetim Kurulu, rektörlüğün bu planlamasının ardından, “Mevcut öğretim elemanları, yükleri daha çok artsa ve her koşulda daha çok özveriyle davranmak durumunda kalsalar da, İLEF’in varolması için her türlü gayreti gösterecektir. Bunu öncelikle, öğrencilerimiz ve her halükârda, buradan koparılmış olsa da, tekrar bu kuruma döneceklerini düşündüğümüz meslektaşlarımız için yapacağız” kararı aldı. 25 hocanın ihraç edildiği İLEF’in yönetim kurulu kararında ayrıca, “Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu karar öncelikli görevi düşünce ve ifade özgürlüğünün öğretilmesi ve savunulması olan bir öğretim kurumu için ziyadesiyle ağırdır. Kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın, haklarında suç isnadına ilişkin açık deliller ve sonuçlanmış yargı süreci olmadan, savunma hakları kullandırılmadan, idari işlemlere dayandırılan KHK’lar ile ilişiğinin kesilmesi, İLEF camiasının olduğu kadar bütün toplumun nazarında haklı tepkiler doğurmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın, şu ana kadar eğitim öğretim faaliyetleri çerçevesinde kurumumuza verdikleri katkıları da göz önünde bulundurarak, yanlış olduğunu düşündüğümüz bu kararlardan acil şekilde dönülmesi gerektiğine olan inancımızı ifade etmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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OHALKHKAnkara ÜniversitesiErkan İbişSiyasal Bilgiler Fakültesi

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