88 yıl sonra ilk ziyaret



1959 yılındaki Küba devriminden sonra adayı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Barack Obama, eski iki ezeli düşman arasındaki ilişkileri derinleştirme imkanlarını görüşmek üzere Devlet Başkanı Raul Castro ile bir araya gelecek. Castro, Amerikan ticari ambargosunun kaldırılmasını ve 1903 yılından beri ABD tarafından kullanılan Guantanamo askeri üssünün iade edilmesini istiyor. Obama ailesi Havana havalimanında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez tarafından karşılandı.

Obama’nın Küba’ya varışından önce onlarca rejim aleyhtarı gözaltına alındı. Göstericilere polisin müdahale ettiği bildirildi. Barack Obama Küba başkentindeki temasları sırasında insan hakları konusunu da gündeme getireceğini duyurmuştu. Resmi temasların gündeminde ticari ambargonun yumuşatılması ve siyasi reformlar yapılması gibi konular da bulunuyor.

Obamalar, ziyaret nedeniyle halka kapatılan Havana’nın merkezinde kısa bir gezinti yaptıktan sonra sayıları artmaya başlayan özel lokantalardan birinde yemek yediler.

Başkan Obama yatırım şartlarını iyileştirme imkanlarının ele alınacağı bir buluşmada Kübalı işadamlarıyla bir araya gelecek. 2014 sonlarında iki devlet lideri arasında ilişkilerin kademeli olarak geliştirilmesi kararlaştırılmış, geçen yıl da diplomatik ilişkiler yeniden başlatılıp, finans ve ulaşım alanlarında Küba’ya uygulanan Amerikan ambargosu hafifletilmişti. Küba’yı Obama’dan önce sadece 1928 yılında Başkan Calvin Coollidge ziyaret etmişti.

Raul Castro özel teşebbüsünün kontrollü ve sıkı şartlar altında teşvik edilmesini öngören temkinli bir açılma politikası uyguluyor. Küba 1959 yılındaki devrimin ardından sağlık ve eğitim alanlarında örnek ülke haline gelmiş, sosyal güvenliği arttırmış ve diğer bölge ülkelerinin aksine hiçbir vatandaşını açıkta bırakmamıştı.

Kontrollü işbirliği

Raul Castro ülkesindeki yabancı sermaye yatırımlarının artmasını arzuluyor. Devletin gelirlerini artırmak için turizm alanındaki yatırımlarına ağırlık veriliyor. Castro’nun iktidarı 2018 yılında Başkan yardımcısı Miguel Diaz-Canel’e devretmesi bekleniyor. Başkan Obama’nın devrim lideri Fidel Castro ile buluşması ziyaret gündeminde yer almıyor.

Barack Obama’nın Havana’ya varışından önce Fidel Castro’nun yeni fotoğrafları yayınlandı. ‘Juventud Rebelde’ gazetesi Fidel Castro’nun, ABD’yi kapitalistlik ve emperyalistlikle suçlayan sosyalist Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Fidel Castro kardeşinin ABD ile yakınlaşma politikası izlemesini kuşkuyla karşılıyor.