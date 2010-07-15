-88 YAŞINDAKİ MANKEN PODYUMDA BODRUM (A.A) - 15.07.2010 - Modacı Saruhan İren'in ''Yaşsız Kadınlar Zamansız Giysiler'' isimli defilesini farklı mesleklerden ve yaşlardan amatör mankenler sundu. Defilede son elbiseyi 88 yaşındaki Muzaffer Erenus tanıttı. Bodrum Marina Yat Kulüp'te düzenlenen defilenin sunuculuğunu 1952 Avrupa Güzeli Günseli Başar yaptı. Defilede, veteriner, tersane çalışanı, reklamcı, ressam, turizmci, öğrenci ve ev hanımı 10 amatör manken podyuma çıkarak 50 kıyafet tanıttı. Defilede, son elbiseyi 88 yaşındaki Muzaffer Erenus sundu. Saruhan İren, defile sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının her yaşta güzel olduğunu belirterek, ''Defilemi yaz akşamlarında farklı ve zarif olmak isteyen bayanlar için hazırladım. Konsept olarak her zaman benzersiz ve dikkat çekici bir şıklığı işliyorum. Giysi ile alıcısı arasında özel bir bağ kurulmasını hedefliyorum. Yıllar geçse de modası geçmeyen bu tasarımları bir başkası üzerinde görme şansı olmadığı için, alıcıları tarafından tercih ediliyor'' dedi.