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Dünya

88 yaşında ilkokul 4'e geçti

15 çocuğu, 30 da torunu olan 88 yaşındaki Kenyalı Kimani Maruge, evlenmek istediği kadından 'Okumamış adamla evlenmem' yanıtı alınca ilkokula başladı

18 Eylül 2008 03:00

15 çocuğu, 30 da torunu olan 88 yaşındaki Kenyalı Kimani Maruge, evlenmek istediği kadından 'Okumamış adamla evlenmem' yanıtı alınca ilkokula başladı. Torunları bile kendisinden üst sınıflarda okuyor 

Adı Kimanı Maruge... 15 çocuğu, 30 da torunu olan; bastonla bile güç bela yürüyebilen 88 yaşında bir dede... Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'nin uzak köylerinden birinde yaşıyor.

Sevdiği kadın diplomalı adamı tercih etti

Hayat hikayesi ise hayli ilginç... Kendisine 15 çocuk veren ilk eşi öldükten sonra tekrar evlenmek isteyen Maruge, hayatını birleştirmek istediği kadından, "Ben diploması olmayan adamla aynı çatı altında yaşamam" yanıtını almış ve kadın daha sonra 'diplomalı' birini tercih edip onunla evlenmiş. Bunun üzerine de Maruge işi inada bindirip, hem yıllardır merak ettiği kitapları, gazeteleri okuyabilmek, hem de evlenemediği kadına kendini kanıtlayabilmek için ilkokula başlamış.

Hatta şimdi torunlarından ikisi, kendisinden iki üst sınıfta eğitim görüyor. Ama o azimle yoluna devam ediyor.

BM'den ödül bile aldı

Devletin ücretsiz örgün eğitim programından faydalanarak, torunlarından bile küçük çocuklarla aynı sıralara oturarak eğitim görmeye başlayan dede Maruge'nin en büyük hayali, üniversiteyi de bitirip veteriner olmak...

Maruge'nin bu azmi, Birleşmiş Milletler'in de gözünden kaçmadı. Bu yaşına rağmen büyük bir istekle derslerine çalışan Maruge geçen yıl BM'den hediye olarak bir işitme cihazı ve gözlük aldı. (Tempo24)

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