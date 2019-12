-8,8 TON BOZULMUŞ CİĞERE EL KONULDU GAZİANTEP (A.A) - 07.10.2010 - Gaziantep'te 8 ton 880 kilo bozulmuş ciğere el konuldu. Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri tarafından İsmetpaşa Mahallesi'ndeki et halinde yapılan denetimlerde üç iş yerinde toplam 8 ton 880 kilo ciğere el konulduğu belirtildi. Dolaplarda ve ambarlarda hijyen olmayan bir şekilde naylon poşetlerin içerisinde bulunan ciğerlerin, veteriner hekimin verdiği rapor sonrasında katı atık çöp depolama tesislerinde toprağa gömülerek imha edildiği bildirildi. İlgili kişiler hakkında işlem başlatıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bozuk ciğerlerin ele geçirildiği et halinde incelemelerde bulundu. Tahmazoğlu, burada yaptığı açıklamada, bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Zabıta ekiplerinin kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti: ''Ekiplerimiz et halinde yaptıkları denetimlerde üç ayrı iş yerinde toplam 8 ton 880 kilo kokmuş ciğer ele geçirdi. Bu ciğerlerin incelendiği zaman, hayvanat bahçesindeki hayvanların dahi yiyemeyeceği kokmuş bir durumda olduğu görüldü. Bu yüzden ciğerler, çöp tesislerinde imha edildi. İlgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.''