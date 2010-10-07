T24 LogoT24 Logo
Gündem

8,8 TON BOZULMUŞ CİĞERE EL KONULDU GAZİANTEP (A.A)

07 Ekim 2010 16:25

-8,8 TON BOZULMUŞ CİĞERE EL KONULDU GAZİANTEP (A.A) - 07.10.2010 - Gaziantep'te 8 ton 880 kilo bozulmuş ciğere el konuldu. Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri tarafından İsmetpaşa Mahallesi'ndeki et halinde yapılan denetimlerde üç iş yerinde toplam 8 ton 880 kilo ciğere el konulduğu belirtildi. Dolaplarda ve ambarlarda hijyen olmayan bir şekilde naylon poşetlerin içerisinde bulunan ciğerlerin, veteriner hekimin verdiği rapor sonrasında katı atık çöp depolama tesislerinde toprağa gömülerek imha edildiği bildirildi.  İlgili kişiler hakkında işlem başlatıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bozuk ciğerlerin ele geçirildiği et halinde incelemelerde bulundu.  Tahmazoğlu, burada yaptığı açıklamada, bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Zabıta ekiplerinin kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti: ''Ekiplerimiz et halinde yaptıkları denetimlerde üç ayrı iş yerinde toplam 8 ton 880 kilo kokmuş ciğer ele geçirdi. Bu ciğerlerin incelendiği zaman, hayvanat bahçesindeki hayvanların dahi yiyemeyeceği kokmuş bir durumda olduğu görüldü. Bu yüzden ciğerler, çöp tesislerinde imha edildi. İlgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24