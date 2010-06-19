8.8 milyon doları köpeğine bıraktı

T24 - ABD'li bir kadın mirasının 8.8 milyon dolarlık kısmını köpeğine bıraktı. Şaşkına dönen oğlu, vasiyete itiraz etti.



ABD'nin Miami kentinde yaşayan 67 yaşındaki Gail Posner, ardında 38 milyon dolarlık (yaklaşık 59 milyon lira) bir miras bırakarak hayata veda etti.



Yıllardır biri Chihuahua cinsi olmak üzere üç köpekle yaşayan hayvansever kadının vasiyeti açıklandığında başta oğlu ve yanında çalışan hizmetkârları olmak üzere herkes şaşkına döndü. Posner üç köpeğinin bakımı için 2.9 milyon dolar (yaklaşık 4.6 milyon lira) ayırdığı vasiyetinde, en sevdiği Chihuahua cinsi köpeği Conchita'ya tam 8.8 milyon dolar (yaklaşık 13.8 milyon lira) değerinde olan deniz kenarındaki lüks malikanesini bıraktı.



Posner çalışanlarına da köpeklerine iyi bakmaları koşuluyla 25 milyon dolar (yaklaşık 39 milyon lira) bırakıp kira ödemeden malikanesinde yaşama hakkı verdi.



Mirastan sadece 1 milyon dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) alan oğlu Bret Carr, annesinin uyuşturucunun etkisi altında kaldığını öne sürüp vasiyete itiraz etti.



Posner, 3 yıl önceki röportajında, Conchita'nın en değerli varlığının 15 bin dolarlık (yaklaşık 23 bin lira) Cartier marka pırlanta kolye olduğunu belirtmiş ve "Takmaktan hoşlanmıyor. O tanıdığım mücevherden anlamayan tek kız" demişti.



Posner, bakıcıları ve pahalı giysileri olan Conchita'nın dünyanın en şımartılmış köpeği olduğu imajını yaratmak için bir halkla ilişkiler uzmanından da yardım almıştı.







