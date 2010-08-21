870 bin kişi işsizlik poliçesi aldı

T24 - Garanti Emeklilik işsizlik poliçesinden yılın ilk 7 ayında 70 milyon lira ile geçen yılki kadar prim elde etti. İşsizlik oranı yüzde 11’e gerilese de ‘korkusu’nun geçmediği görülüyor.



Garanti Emeklilik’in kredi kartı ve kredi borcunu ödemeye yönelik işsizlik ürününe yoğun ilgi sürüyor. Garanti Emeklilik’in Haziran 2008’de satışına başladığı ‘işsizlik’ poliçesini şu ana kadar 870 bin kişi satın aldı. 2009’da işsizlik ürünlerinden 73 milyon liralık prim üretimi gerçekleştiren Garanti Emeklilik’in bu yılın ilk 7 ayındaki prim üretimi 70 milyon TL’ye ulaştı.

Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de işsizlik oranının yüzde 11’e gerilemesine rağmen vatandaşlarda ‘işsizlik korkusu’nun geçmediği görülüyor.

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, işsizlik poliçelerinin Türkiye’deki işsizlik oranından farklı seyrettiğini belirterek, “İşsizlik poliçelerini alanlar ürünün faydalarını gördükçe tekrar alıyorlar. Ayrıca, yeni katılımlar da sözkonusu. Örneğin, ABD ve Avrupa’da krizde kişisel mağduriyetlerin fazla olmadığı görüldü. Bunun en büyük nedeni devletin sağladığı işsizlik yardımının yanı sıra kişilerin özel işsizlik poliçesi almasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla, Türkiye’de de bu ürünler daha fazla yaygınlaşacak” diye konuştu.



Üye sayısı % 9.5 arttı

Adalı, kredi kartı, kredi ödeme güvencesi ve gelir güvencesi olmak üzere üç çeşit ürünlerinin bulunduğunu kaydetti. Bireysel emeklilik sektörünü de değerlendiren Erhan Adalı, sektördeki prim üretiminin yılbaşından bu yana yüzde 19 büyüyerek 10.7 milyar TL’ye, katılımcı sayısının da yüzde 9.5 artışla 2.2 milyona ulaştığını belirtti.

3 bin kişiye ‘faizsiz emeklilik’ poliçesi

Garanti Emeklilik’in geçen yıl temmuzda satışına başladığı faize duyarlı kesime yönelik ‘Gelire Endeksli Senetler (GES)’ fonunu şu ana kadar 3 binin üzerinde kişi aldı. Buradan elde edilen prim üretimi ise yaklaşık 3 milyon TL. Şu anda bu rakamların küçük olduğunu belirten Erhan Adalı, ağustos itibariyle bu ürünün Türkiye Finans’ta da satışına başlandığını söyledi. Adalı, “Türkiye Finans’ın 182 şubesi, 1.5 milyon müşterisi var. Bu işbirliğiyle daha geniş kitlelere ulaşabileceğiz. Türkiye Finans, bu ürünü ‘Organik BES’lenme’ temasıyla satıyor” dedi.

Adalı, önümüzdeki dönemde bu fonların içine sukuk’un yanı sıra SPK’nın yeni çıkardığı tebligle finansal kiralamaya yönelik kâğıtların da konabileceğini böylece, yatırım seçeneğinin artacağını kaydetti. Erhan Adalı, faize duyarlı kesime yönelik emeklilik ürünlerinin 2-3 yıl içinde 60-70 milyon liralık fon büyüklüğüne ulaşmasını beklediklerini ifade etti.