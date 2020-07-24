87 yaşındaki annesini önce dövdü, sonra evden attı!

Trabzon'un Of ilçesinde 87 yaşındaki Hidaye Durmuş, oğlunun kendisine şiddet uyguladığı ve evden kovduğu iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.

İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarmadan yardım isteyen Durmuş, bir süre sonra yeniden eve döndü.



Oğlundan tekrar şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile adliyeye giderek savcılığa şikâyette bulundu. Savcılık şikayet üzerine S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Hidaye Durmuş da büyük oğlu ile birlikte bir otele yerleşti.

"Her yerim yara bere içinde"

Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Hidaye Durmuş, oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirterek, "Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi. Evim yok, bir şeyim yok. Yüz senelik evimden dışarı attı beni" dedi. (DHA)