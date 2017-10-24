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87 kilo esrarı, 'Kanas' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında nakrotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada 87 kilo 450 gram  esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

24 Ekim 2017 17:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında nakrotik köpeği \'Kanas\' ile yapılan aramada 87 kilo 450 gram  esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Orhangazi Mahallesi\'ndeki bir otomobili şüphe üzerine durdururak arama yaptı. Bagaj bölümünün yere çok yakın olmasından dolayı durdurulan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği \'Kanas\' arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, polisler paketler içindeki 87 kilo 450 gram kubar esrarı buldu. Otomobilde bulunan 35 yaşındaki G.K. ile 23 yaşındaki Ö.K. gözaltına alındı. Şüpheliler  sorgularında, esrardan haberlerinin olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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