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86 yaşındaki mimarı telefonla 1 milyon 300 bin lira dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, daha önce de aynı nedenden cezaevine gönderilmiş

04 Haziran 2016 02:22

İstanbul'da 86 yaşındaki mimar Aydın U.'yu telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler toplam 1 milyon 300 bin lira parasını aldı.

İstanbul'da meydana gelen olayda emekli mimar Aydın U.'yu telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütünün bütün hesaplarını ele geçirdiğini, bankada ve evde bulunan paraları kendilerine vermelerini istedi.

 

Evde sakladığı paraların hepsini verdi

 

DHA'nın haberine göre; şüpheliler operasyon bittikten sonra parayı kendisine iade edeceklerini söyleyerek emekli mimarı ikna ettiler. 

Bu gelişme üzerine bankadan parasını çeken, evde sakladığı paraları ortaya çıkaran Aydın U. bir hafta içinde toplam 1 milyon 300 bin lirayı polis sandığı dolandırıcılara teslim etti.

Dolandırıldığını anladıktan sonra gerçek polislere müracaat eden Aydın U.'nun şikayeti üzerine polis harekete geçti. Önce dolandırıcılık olayıyla ilgileri olduğu tespit edilen İ.A.(26) ve kardeşi A.A.(16) gözaltına alındı.

Bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çalınan paraları bulmak ve olaya karışan kişileri tespit etmek için operasyonları sürdürdü.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Hüseyin L., parasını çaldığı Aydın U. tarafından teşhis edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hüseyin L. Çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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