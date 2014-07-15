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86 yaşındaki adam aşk cinayetine kurban gitti

İntihar ettiği iddia edilen 86 yaşındaki Ahmet Targay'ın aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın 32 yaş küçük eşi ile sevgilisi olduğu belirtilen kişi tutuklandı

15 Temmuz 2014 20:42

Mersin’de bıçakla intihara kalkıştığı öne sürülen 86 yaşındaki Ahmet Targay kendisinden 32 yaş küçük eşi Nafiye Targan ile sevgilisi olduğu belirtilen 55 yaşındaki Hasan Herdem tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ölen yaşlı adamın eşinin olaydan 4 gün önce evin tapusunu sevgilisinin üzerine yaptırdığı ve olay günü kanlı elbiseleri yaktığı belirlendi. Olayla ilgili Naife Targan ile Hasan Herdem tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, geçen 17 Haziran'da merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Onarkent Sitesi'nde meydana gelen olayda, polise bir kişinin bıçakla intihara kalkıştığı ihbarını yapıldı. Polis ekipleri belirtilen adrese gittiğinde Ahmet Targay'ı göğsüne bıçak saplı ağır yaralı durumda buldu. Targay, ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ölen Ahmet Targay'ın eşi 54 yaşındaki Nafiye Targay, kocasının hasta olduğu için  zaman zaman intiharı düşündüğü yönünde ifade verdi. 3 çocuk ve 3 torun sahibi Ahmet Targay'ın yapılan otopsisinde göğüs ve batın kısmında öldürücü 3 bıçak darbesi belirleyen polis, intiharı şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen şahsın eşi Nafiye Targay'ın, o bölgede inşaat işçiliği yapan 55 yaşındaki Hasan Herdem ile bir süredir gizli ilişki yaşadığını belirledi. Ayrıca görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Hasan Herdem'in olay günü söz konusu adresten hızla uzaklaştığı yönünde bilgilere ulaştı.

 

Evin tapusunu sevgilisine devretmiş

 

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu Nafiye Targay'ın olaydan 4 gün önce evinin tapusunu Hasan Herdem'in üzerine devrettiği, kocasının ölümü sonrasında ise kanlı yastık ve elbiselerini yaktığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Nafiye Targan ile Hasan Herdem'in ilişki yaşadıklarını itiraf ettikleri, ancak cinayet suçlamalarını kabul etmedikleri belirtildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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