86 milyar Euro'luk kurtarma paketine onay çıktı; Yunanistan sokakları alev alev yandı

Yunanistan Meclisi geçen yıl üzerinde anlaşılan 86 milyar avroluk kurtarma paketinin gelecek dilimleri için gerekli vergi ve emeklilik düzenlemelerini içeren yasa tasarısını onayladı. Cumartesi sabahından bu yana devam eden yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin ardından, bu gece yarısında sona eren oylamada hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) milletvekilleri fire vermeden "evet" oyu kullandı. 300 milletvekillik Yunanistan Meclisinde, toplam 153 "evet" oyuna karşın, muhalefet partilerinden 143 "hayır" oyu geldi. 4 milletvekili ise parlamentoda bulunmadı.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalatos ise Brüksel'de bugün gerçekleşecek Avro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısına katılacağı için oylamaya katılmadı ancak onun yerine vekaleten "evet" oyu kullanıldı.

Ekonomi yönetiminin "kırmızı çizgi" olarak savunduğu vergi muafiyeti üst sınırı ise yeni düzenlemeyle birlikte 9 bin 545 avrodan 8 bin 636 avroya çekildi. Kanun paketi kapsamında gelir vergilerinde yeni artışlar gerçekleşirken, emeklilik maaşlarında ise kesintiye gidildi.

Çipras: İrrasyonel taleplere boyun eğmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın oylama öncesi yaptığı konuşmada, kreditörlere geçen yıl verdikleri sözlere bağlı olduklarını belirterek, "Ancak, irrasyonel taleplere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Erken seçim çağrısını yineleyen anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi'ni eleştiren Çipras, anamuhalefet liderli Kriakos Miçotakis'i "herhangi bir plan sunmadan sandığı işaret etmekle" suçladı.

Miçotakis ise konuşmasında vergi artışlarını eleştirerek, daha az vergi ve daha az devlet harcaması vaadinde bulundu. Muhalefet lideri yasa tasarısının ülkeyi "çivilediğini" savundu.

9 kişi gözaltına alındı

Meclisin dışında ise hareketli saatler yaşandı. Hükümetin yasa tasarısını meclise sunma kararının ardından genel grev kararı alan ülkenin önde gelen sendikalarının çağrısıyla üç gün boyunca binlerce gösterici, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Oylamaya saatler kala bir grup gösterici ve polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin Molotof kokteyli ve sandalye atttığı olaylarda polis de göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Olaylarda 9 kişi göz altına alındı.

Beklenenden önce Meclis’e sunuldu

Borç batağındaki Yunanistan ile kreditör kuruluşlar olan Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki 86 milyar avroluk kurtarma paketinin kredi dilimlerini serbest bırakacak gerekli reformlara ilişkin gözden geçirme süreci, tarafların aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle aylardır devam ederken Hükümet, kreditörlerle net bir anlaşma sağlanmadan geçen yıl uzlaşılan maddelere bağlı kalarak hazırladığı reform paketini beklenenden daha önce meclise sunarak onaylamış oldu.