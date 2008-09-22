86 golün 42 tanesi yabancılardan



Turkcell Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, büyük beklentilerle transfer edilen yabancı futbolcular, bu beklentilere attıkları gollerle karşılık vermeyi başardı.



Geride kalan 4 haftada takımlar 86 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 42 tanesi yabancı oyuncuların ayağından geldi. Buna karşılık Türk futbolcular ise 46 kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturma başarısı gösterdi.



Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer ettiği yabancı futbolcular, sergiledikleri futbolla ve kaydettikleri gollerle taraftarlarının yüzünü de güldürüyor.



Haftayı 10 puanla lider olarak tamamlayan Beşiktaş, bu periyotta toplam 8 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 7 tanesi yabancı oyuncuların ayağından geldi. Siyah-beyazlılarda, Türk oyunculardan sadece Serdar Özkan 1 kez sonuca giderken, diğer goller Delgado (2), Bobo (3), Holosko ve Nobre tarafından kaydedildi.



Ligde 8 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray'da da yine yabancı oyuncuların performansı dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda Türk golcü Ümit Karan sessiz kalırken, yabancılar gol yollarında taraftarın yüzünü güldürmeyi başarıyor. Attıkları 9 golle ligin en çok gol atan takımı durumunda bulunan sarı-kırmızılılarda, Hakan Balta ve Barış Özbek 1'er kez gol sevinci yaşarken, Kewell (2), Lincoln, Nonda (2) ve Baros (2) toplamda 7 gole imza attı.



İlk 4 haftada istediği sonuçları elde edemeyen ve haftayı 6 puanla 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de de aynı durum söz konusu. 4 haftada 6 gol bulan sarı-lacivertlilerde, Semih 1 kez fileleri havalandırırken, İngiliz asıllı Türk futbolcu Kazım ve Alex 2'şer gole imza attı. Büyük umutlarla transfer edilen ve İspanya'da geçen sezon gol kralı olan İspanyol futbolcu Güiza ise Türkiye'de geride kalan 4 haftada henüz taraftarın beklentisine cevap veremedi. İspanyol golcü, Turkcell Süper Lig'de sadece 1 kez fileleri havalandırdı.





Atılan 86 golün 42'si yabacılardan



Süper Lig takımları, bu sezon 41 ülkeden toplam 122 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, bu futbolcular geride kalan haftalarda gerek oynadıkları futbol ve gerekse de kaydettikleri gollerle ön plana çıkmayı başardı.



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 4 haftalık dönemde takımlar 86 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 42 tanesini yabancı oyuncular kaydetti.



Galatasaray, attığı 9 golle şu ana kadar en çok gol atan takım olarak dikkati çekerken, Kayserispor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece 1'er kez gol sevinci yaşayan takımlar oldu.



Takımların ligin ilk 4 haftasında attıkları gol sayıları ve golleri atan futbolcuları ise şöyle:



1-Beşiktaş (8): Bobo (3), Delgado (2), Holosko, Nobre, Serdar Özkan



2-Trabzonspor (5): Selçuk İnan (2), Gökhan Ünal (2), Yattara



3-Bursaspor (6): Gökhan Güleç (2), Sercan (2), Ivankov (kaleci-penaltıdan), Mustafa Sarp



4-Galatasaray (9): Kewel (2), Nonda (2), Baros (2), Hakan Balta, Barış Özbek, Lincoln



5-Sivasspor (7): Mehmet Yıldız (3), Musa Aydın (2), İbrahim, Tum



6-Gaziantepspor (5): Tabata (2), Da Silva, Mehmet Yozgatlı, De Souza



7-Konyaspor (5): Celaleddin, Cihan Haspolat, Buraz Özsaraç (Ankaragücü-kendi kalesine), Kaue, Tehoue



8-Fenerbahçe (6): Kazım (2), Alex (2), Semih, Güiza



9-Ankaraspor (6): Mehmet Çakır (3), Murat Tosun, Neca, Özer



10-Kayserispor (1): Eren Güngör



11-Denizlispor (5): Fatih Yiğen (2), Roberts (2), Kratochvil



12-Gençlerbirliği (4): Mustafa Pektemek (2), Burhan, Erkan Özbey



13-Hacettepe (3): İbrahim Şahin (2), Can Arat (Fenerbahçe-kendi kalesine)



14-Eskişehirspor (3): Özgür Öçal, Sezgin, Lovrek



15-Ankaragücü (5): Iglesias (2), Gökhan, Jaba, Chaabani



16-İstanbul Büyükşehir Belediye (1): Ediz Bahtiyaroğlu (Ankaraspor-kendi kalesine)



17-Antalyaspor (5): Bieniuk, Djiehoua, Mustafa Özkan, Straka, Ngwenya



18-Kocaelispor (2): Jestroviç, Taner.



