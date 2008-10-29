85 yılda 46.5 kat büyüdük

Cumhuriyet’in kurulduğu 1923’ten bu yana Türkiye 46.5 kat büyüyerek 779 milyar dolarlık ekonomiye ulaştı. Aynı dönemde kişi başına gelir ise 8.1 kat artarak 11 bin dolara yaklaştı.



Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana geçirdiği ekonomik krizlere rağmen 85 yılda 46.5 kat büyüdü.



Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılında, 2008 fiyatlarıyla, 16.8 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2008 yılında 779.4 milyar dolara çıkması bekleniyor. Kişi başına milli gelir 1923 yılında 45.3 dolar idi. Bu rakam 2008 fiyatlarıyla 1344 dolara tekabül ediyor. Kişi başına milli gelir 85 yılda 8.1 kat artarak 10 bin 913 dolara yükselecek. GSYH ise 46.5 kat artarak 16.8 milyar dolardan 779.4 milyar dolara çıktı.



Büyüme senaryoları



O yıl 12 milyon 475 bin kişi olan ülke nüfusu ise 5.7 kat artarak 71 milyon 419 bin kişiye ulaştı.

85 yılın ortalama büyüme rakamı ise yüzde 4.62 oldu.



Türkiye bu süreçte yıllık ortalama yüzde 5 büyüseydi ekonomi 63.5 kat büyümüş olacaktı. O zaman milli gelir rakamı 1 trilyon 60.9 milyar dolar, kişi başına milli gelir ise 14 bin 854 dolara yükselecekti.



Ülke yüzde 6 büyüseydi, kurulduğu günden bu güne Türkiye, 141.58 kat büyümüş olacaktı. Bu senaryoda kişi başına milli gelir 33 bin 250 dolar GSYH ise 2 trilyon 375 milyar doları bulacaktı. Bu durumda Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasını yakalayacaktı.

