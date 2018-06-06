85 yaşındaki kadınının ölümüne neden olan uzman çavuşa, iyi hal indirimi ve ceza erteleme

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, trafiğe kapalı caddede zırhlı araçla, 85 yaşındaki Pakize Hazar'a çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K. (26), 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini iyi hal nedeni kabul eden mahkeme, S.K.'nin cezasını 1 yıl 8 aya indirip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 14 Haziran 2017 tarihinde trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi üzerinde yaşlılık maaşını almak üzere PTT şubesine gittiği esnada 85 yaşındaki Pakize Hazar'ı çarparak ölümüne neden olan kirpi tipi zırhlı aracın sürücüsü uzman çavuş S.K. hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü.

Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sanık S.K. katılmazken, Hazar'ın oğlu Veysi Hazar ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, sanık S.K.'yi önce 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini indirim nedeni kabul eden mahkeme, S.K.'nin cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, verilen ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. (DHA)