-85 yaşındaki düşes 3. kez evlendi MADRİD (A.A) - 05.10.2011 - Dünyada en çok soyluluk unvanına sahip olan 85 yaşındaki Alba Düşesi, Cayetana Fitz James Stuart, 3. kez dünyaevine girdi. İspanyol medyasının yakından takip ettiği Alba Düşesi, kendisinden 24 yaş küçük olan, memurluk yapan Alfonso Diez ile bugün evlendi. İspanyol basını tarafından "yılın düğünü" olarak tanımlanan evlilik töreni, Alba Düşesi'nin Sevilla kentindeki Palacio de las Duenas malikanesinin içindeki küçük kilisede yapıldı. Aile ve yakın arkadaşları arasında sadece 38 davetlinin olduğu tören için İspanyol televizyonları sabahtan özel yayınlara başlarken, çok sayıda meraklı İspanyol da malikanenin etrafında toplanarak yeni evli çifti görmeye çalıştı. Sevilla Belediyesi, Palacio de las Duenas çevresini trafiği kapatırken, malikane önünde Alba Düşesi'ne adanan flamenko gösterisi ve üçlü klasik müzik yapıldı. Bu arada İspanya'da aylık 1600 avro maaşla memur olan Alfonso Diez, ilk olarak 1972 yılında kültürel bir etkinlikte tanıştığı ve uzun bir aradan sonra 2007 yılında bir sinema çıkışında denk geldiği Alba Düşesi'yle 3 yıllık beraberliğinden sonra evlenerek dük unvanını almış oldu. 61 yaşındaki Alfonso Diez'in, 85 yaşındaki Alba Düşesi ile evlenmesi, özellikle düşesin 6 çocuğu tarafından eleştirilmişti. Alba Düşesi'nin 5 milyar doları bulan mal varlığı polemiklerin temel nedeni olarak gösterilirken, geçtiğimiz aylarda İspanyol basınında yer alan haberlerde, Alba Düşesi'nin mal varlığını eşit şartlarda çocuklarına bölüştürerek, miras kavgasını önlediği ve Alfonso Diez ile evliliği için çocuklarının onayını aldığı belirtilmişti. Yeni evli çiftin balayı için kasımda Tayland'a gidecekleri belirtildi.