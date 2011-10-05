T24 LogoT24 Logo
Dünya

85 yaşındaki düşes 3. kez evlendi MADRİD (A.A)

05 Ekim 2011 17:45

-85 yaşındaki düşes 3. kez evlendi MADRİD (A.A) - 05.10.2011 - Dünyada en çok soyluluk unvanına sahip olan 85 yaşındaki Alba Düşesi, Cayetana Fitz James Stuart, 3. kez dünyaevine girdi. İspanyol medyasının yakından takip ettiği Alba Düşesi, kendisinden 24 yaş küçük olan, memurluk yapan Alfonso Diez ile bugün evlendi. İspanyol basını tarafından "yılın düğünü" olarak tanımlanan evlilik töreni, Alba Düşesi'nin Sevilla kentindeki Palacio de las Duenas malikanesinin içindeki küçük kilisede yapıldı. Aile ve yakın arkadaşları arasında sadece 38 davetlinin olduğu tören için İspanyol televizyonları sabahtan özel yayınlara başlarken, çok sayıda meraklı İspanyol da malikanenin etrafında toplanarak yeni evli çifti görmeye çalıştı. Sevilla Belediyesi, Palacio de las Duenas çevresini trafiği kapatırken, malikane önünde Alba Düşesi'ne adanan flamenko gösterisi ve üçlü klasik müzik yapıldı. Bu arada İspanya'da aylık 1600 avro maaşla memur olan Alfonso Diez, ilk olarak 1972 yılında kültürel bir etkinlikte tanıştığı ve uzun bir aradan sonra 2007 yılında bir sinema çıkışında denk geldiği Alba Düşesi'yle 3 yıllık beraberliğinden sonra evlenerek dük unvanını almış oldu. 61 yaşındaki Alfonso Diez'in, 85 yaşındaki Alba Düşesi ile evlenmesi, özellikle düşesin 6 çocuğu tarafından eleştirilmişti. Alba Düşesi'nin 5 milyar doları bulan mal varlığı polemiklerin temel nedeni olarak gösterilirken, geçtiğimiz aylarda İspanyol basınında yer alan haberlerde, Alba Düşesi'nin mal varlığını eşit şartlarda çocuklarına bölüştürerek, miras kavgasını önlediği ve Alfonso Diez ile evliliği için çocuklarının onayını aldığı belirtilmişti.  Yeni evli çiftin balayı için kasımda Tayland'a gidecekleri belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24