85 yaşındaki Alba Düşesi 3'üncü kez evlendi

T24 - Dünyanın en çok soyluluk unvanına sahip kişisi, 85 yaşındaki Alba Düşesi, Cayetana Fitz James Stuart, üçüncü kez evlendi.







İspanyol basını tarafından "yılın düğünü" olarak tanımlanan evlilik töreni, Alba Düşesi'nin Sevilla kentindeki Palacio de las Duenas malikanesinin içindeki küçük kilisede yapıldı.



Aile ve yakın arkadaşları arasında sadece 38 davetlinin olduğu tören için İspanyol televizyonları sabahtan özel yayınlara başlarken, çok sayıda meraklı İspanyol da malikanenin etrafında toplanarak yeni evli çifti görmeye çalıştı.



Sevilla Belediyesi, Palacio de las Duenas çevresini trafiği kapatırken, malikane önünde Alba Düşesi'ne adanan flamenko gösterisi ve üçlü klasik müzik yapıldı.

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Bu arada İspanya'da aylık 1600 Euro maaşla memur olan Diez, ilk olarak 1972 yılında kültürel bir etkinlikte tanıştığı ve uzun bir aradan sonra 2007 yılında bir sinema çıkışında denk geldiği Alba Düşesi'yle 3 yıllık beraberliğinden sonra evlenerek dük unvanını almış oldu.

Düşesin malvarlığı 5 milyar dolar



61 yaşındaki Diez'in, 85 yaşındaki Alba Düşesi ile evlenmesi, özellikle düşesin 6 çocuğu tarafından eleştirilmişti. Alba Düşesi'nin 5 milyar doları bulan mal varlığı polemiklerin temel nedeni olarak gösterilirken, geçtiğimiz aylarda İspanyol basınında yer alan haberlerde, Alba Düşesi'nin mal varlığını eşit şartlarda çocuklarına bölüştürerek, miras kavgasını önlediği ve Diez ile evliliği için çocuklarının onayını aldığı belirtilmişti.



Sevilla'daki düğüne Alba Düşesi'nin kızı Eugenia Martinez de Irujo hariç diğer çocukları katıldı. Eugenia'nın hastalığı nedeniyle düğüne gelmediği belirtildi.



İspanyol televizyonlarında, Eugenia'nın protesto etmesinden dolayı annesinin düğününe katılmadığı yönünde şüpheler olduğu söylense de İspanyol haber ajanslarından su çiçeği geçiren ve yüksek ateşi olan Eugenia'nın bugün hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Balkonlar 8 bin euro'ya kiralandı



Öte yandan malikane girişine serilen kırmızı halıdan, Sevillalı stilistler Victorio&Lucchino tarafından dikilen gelinin kıyafetine, takısına ve düğünde sunulan yemeğe kadar törenle ilgili her şey İspanyol basınınca çok yakından takip edildi.



Şans oyunlarına meraklı olan İspanyollar, en fazla ikramiyesi olan Noel piyangosunda, bugünün tarihi olan 51011 numaralı bileti tüketti.



Palacio de las Duenas'a basından kimsenin girmesine izin verilmezken, malikanenin önünde 200'den fazla gazeteci çalıştı. Malikaneyi en iyi gören çevredeki evlerin balkonları ise bir günlüğüne 8 bin euroyu bulan fiyatlara kiralandı. Yeni evli çiftin balayı için Kasımda Tayland'a gidecekleri belirtildi.



