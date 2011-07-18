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Dünya

85 YAŞINDA KARISINI YANLIŞLIKLA 2 KEZ EZDİ BERLİN (A.A)

18 Temmuz 2011 12:20

-85 YAŞINDA KARISINI YANLIŞLIKLA 2 KEZ EZDİ BERLİN (A.A) - 18.07.2011 - Almanya'da 85 yaşındaki sürücü, karısını iki kez yanlışlıkla ezdi. Alman polisinden yapılan açıklamada, geri manevra yapan sürücünün, aracın arkasında olduğunu görmediği karısını düşürerek üzerinden geçtiği, ardından da bir kez daha ezerek ağır yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, olaya tanık olan bir kişinin, sürücüyü durdurmaya çalıştığını, bunun üzerine yaşlı sürücünün manevra yapmaktan vazgeçtiğini ve ileri doğru gittiğini ve böylece iki kez yaşlı karısının üzerinden geçtiğini anlattığı kaydedildi.  Hastaneye kaldırılan kadının yüzü ve bacaklarında ciddi yaralar bulunduğu belirtiliyor.

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