85 yaşında bir Don Kişot



T24- Tiyatro Kedi’nin yeni sezondaki yeni oyunu Don Kişot’ta 85 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen Don Kişot’u oynayacak.







Milliyet'in haberine göre, 'Tiyatro Kedi' tiyatro sezonuna iki yeni oyunla başlıyor. Oyunlardan ilki 1 Ekim’de Maslak Tim Show Center’da ilk gösterimini yapacak olan “Koca Sinan”.







Topluluğun diğer yeni oyunu olan “Don Kişot”ta ise usta tiyatrocu Haldun Dormen’i Don Kişot rolünde izleyeceğiz. Oyun ilk gösterimini 5 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapacak.





İpek Kadılar Altıner’in oyunlaştırdığı, Hakan Altıner’in yönettiği oyunda Don Kişot’un maceraları sahneye taşınıyor. Oyunda ayrıca “Don Kişot”un yazarı Cervantes de karşımıza çıkıyor. Cervantes’i Abdül Süsler canlandırıyor. İki yeni oyunun yanı sıra Tiyatro Kedi’nin geçen sezon sahnelenen ve başrolünde Haldun Dormen’in yer aldığı “Kibarlık Budalası” adlı oyun da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.





Yeni Kanuni Papuççuoğlu





F. H. Çorbacıoğlu’nun aynı adlı eserinden Hakan Altıner’in yazıp yönettiği “Koca Sinan”da, Burak Sergen Sinan’ı, Tarık Pabuççuoğlu Kanuni’yi, Dilek Türker de Hürrem’i canlandıracak. “Koca Sinan”da, Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’dan yüzyıllar boyunca onun adını ölümsüzleştirecek bir cami istemesi üzerinden ilerleyen bir öyküyle, Süleymaniye’nin doğuşu ekseninde ‘sanat’ ile ‘iktidarın’ yüzyıllar boyu tartışılan sancılı ilişkisi anlatılıyor.