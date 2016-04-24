85 bin Euro'ya ikinci el savaş uçağı

"Biraz tamir ve bakımla uçmaya hazır SU 35 avcı uçağı, 85 bin Euro’ya hemen teslim" Bu ilan, yanında fotoğrafıyla birlikte ikinci el otomobil ve diğer araçların ilanlarını içeren bir Moldova internet sitesinde yayımlandı.

Savaş uçağının kimliği açıklanmayan Moldovalı sahibi, ilanda uçağın pilot kabininde ve motorunda “bir miktar” tamire ihtiyaç duyulduğunu, ama bu tamiratın ve bakımın ardından uçağın havalanmaya hazır olduğunu vurguluyor.

2007 model SU 35 avcı uçağı saatte 2400 km hızla uçabiliyor ve çok yüksek manevra yetenekleriyle tanınıyor.

Bu uçaklar toplam 8 ton ağırlığa kadar silah ve mühimmat taşıyabiliyorlar.

Savaş uçağının ve dergide yayımlanan fotoğrafta hemen uçağın yanında görünen füzenin özel şahısların mülkiyetine nasıl geçtiği ise bilinmiyor.