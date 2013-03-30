85 bin esnaf TAPDK ruhsatını yenileyemedi

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin ruhsatların yenilenmesine 2 gün kala, ruhsat sahibi yaklaşık 170 bin perakende satış noktasının sadece yüzde 55’ i ruhsatlarını yenileyebildi. Yeni yönetmelikte ruhsat yenileme için getirilen ek gerekçelerin başvuruyu zorlaştırdığı belirtiliyor. 85 bin esnaf için son tarih 1 nisan.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken “ TAPDK belgelerini yenilemek için 1 Nisan son gün. Bu süre içinde esnafımızın belgelerini alıp ruhsatlarını yenilemesini bekliyoruz. Ruhsatlar yenilenmediği takdirde perakende satıcılar, bu tarihten itibaren firmalardan tütün mamulü ve alkollü içki alamayacak.” dedi.

Palandöken, bu durumun günlük cirosunun yüzde 60-70' ini tütün mamulleri ve alkollü içki satışından elde eden esnafın mağdur olacağını söyledi.

'3 yıldır uyarıyoruz'

İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin ise ruhsatların yenilenmesi ile ilgili oda olarak kendilerini bir zorluğun beklemediğini belirtti. Esnafın ise istenilen belgelerden dolayı sıkıntıda olduğunu kaydeden Keskin “3 yıldır 10 defa yazılı olarak esnafımızı ruhsat yenilemesi konusunda uyardık. Bu uyarılarımızı SMS ile yineledik.” dedi.

Ruhsat yenileme sürecinin uzatılması ile ilgili Keskin “Bizde esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Bu konuda bizim de TESK’ e taleplerimiz var. Bunu yazılı ve sözlü olarak iletiyoruz.” dedi.

Aynı zamanda Türkiye’ de kaçak tütün ve alkollerin hızla arttığını belirten Keskin “Bu konuyla da ilgili çalışmalarımız var. Esnafımızdan bu konularda hassasiyet bekliyoruz, esnafımız hem kaçak alıma hem de ruhsatsız işletmeye karşıdır.” diye sözlerine ekledi. Türkiye’ de perakende yasasının bulunmamasını eleştiren Keskin “Eğer perakende yasası olsaydı piyasa dengelenmiş olurdu.” dedi.

Bu yıl şartlar daha ağır

Ruhsat yenileme konusunda bu yıl geçerli olan ek şartlar durumu daha da zorlaştırıyor. Eski yönetmeliğe göre sadece iş yeri açma ruhsatı istenirken yeni yönetmelik de buna ek olarak belediyelerden iskan raporu da isteniyor. Bayilerin hangi noktalarda olduğu iskan raporunda belirtiliyor.

Esnafın ruhsatlarını yenileyebilmesi için birlikler ve odalar 30-31 Mart 2013, Cumartesi-Pazar günlerinde açık kalarak hizmet verecek.