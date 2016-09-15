T24 LogoT24 Logo
Yaşam

840 bin liralık kaçak parfüm yapılan operasyonla yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 70 bin adet lüks markalara ait parfüme el koydu

15 Eylül 2016 19:36

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir konteyner içerisinde Ukrayna'ya kaçak parfüm gideceği yönündeki istihbarat aldı. Ardından söz konusu konteyneri takibe aldı.

Konteynerde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu olabileceği şüphesiyle Narkotik Detektör Köpekleri, "Rambo" ve "Mıstık" da aramalara dahil edildi. Herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı arama sonucunda, kumaşların altına gizlenmiş halde, 70 bin adet lüks markalara ait parfüm bulundu. El konulan parfümlerin gümrüklenmiş değerinin 840 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

parfümkaçakçılıkpolisukraynasahte parfüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24