840 bin liralık kaçak parfüm yapılan operasyonla yakalandı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir konteyner içerisinde Ukrayna'ya kaçak parfüm gideceği yönündeki istihbarat aldı. Ardından söz konusu konteyneri takibe aldı.

Konteynerde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu olabileceği şüphesiyle Narkotik Detektör Köpekleri, "Rambo" ve "Mıstık" da aramalara dahil edildi. Herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı arama sonucunda, kumaşların altına gizlenmiş halde, 70 bin adet lüks markalara ait parfüm bulundu. El konulan parfümlerin gümrüklenmiş değerinin 840 bin lira olduğu belirlendi.



Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

