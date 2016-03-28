84 yaşındaki işadamıyla kendinden 32 yaş küçük asistanı evlendi, oğulları "Babamız kaçırıldı" deyip dava açtı

Acar Holding’in yönetim kurulu başkanı Abdullah Acar’ın (84) kendisinden 32 yaş küçük asistanı Derya Gümüş ile evlenmesi üzerine Acar’ın çocukları, “Babamız kaçırıldı” diyerek dava açtı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran işadamının beş çocuğu “Derya Gümüş, babamızı zorla kaçırarak mirastan pay almak adına evlenmiştir. Babamız Alzheimer hastasıdır” dedi. Çocuklarının iddialarını kabul etmeyen Abdullah Acar, ifadesinde “Alzheimer hastası değilim. Birbirimizi sevdik, bir yıl kadar önce resmi nikah kıyarak evlendik. Çocuklarımın dertleri, mirasımla ilgilidir” diye konuştu.

Çocukların vasi tayini için Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtıkları da ortaya çıktı. Geçen hafta görülen duruşmada “Abdullah Acar’ın akli melekelerinin yerinden olup olmadığının tespiti” için Adli Tıp Kurumu’na başvurulmasına karar verildi.