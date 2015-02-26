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84 köpeğin ölümüne özrü kabahatinden büyük açıklama: Nakil sırasında havasızlıktan öldüler

Bursa Yenişehir'de 84 sokak köpeğinin iğneyle öldürülmediği açıklandı

26 Şubat 2015 19:48

Bursa Yenişehir'de önceki gün 84 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü, hatta boş araziye atılmış köpekler üzerinde iğneler bulunduğuna ilişkin haberlere yönelik olarak belediye, köpeklerin toplu şekilde başka bir yere nakledilirken kamyonda havasızlıktan öldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İnegöl Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe sınırları içinde toplanan sahipsiz hayvanların, belediyeye ait barınakta tedavi, kısırlaştırma, aşılama, kulak küpesi takılmasının ardından doğaya bırakıldığı belirtildi.

 

'Üç seferde götürülmesi gereken hayvanlar tek seferde sevk edilmek istenmiştir'

 

Belediye ekiplerinin bu işlemleri yıllardır yaptığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi: "24 Şubat Salı günü saat 22.00 sıralarında çalışanlarımız Bayram B. ve Mustafa D. tarafından üç seferde götürülmesi gereken hayvanlar, ilgili personelimizin kendi başlarına aldığı inisiyatifle işi çabuklaştırma adına tek seferde sevk edilmek istenmiştir. Sevkiyat anında olumsuzluk yaşanmaması, köpeklerin aracın kasasından atlamaması ve düşmemesi için aracın kasasına branda çekilmiştir.

Sorumlu hekimler tarafından taşıyıcı personele, hayvanların Boğazköy bölgesinde farklı alanlara bırakılması talimatı verilmiş olmasına rağmen personel gece karanlığında yolu şaşırıp mevcut bölgeden uzaklaşmıştır. Tabii bu zaman zarfında bir hayli süre geçtiği için personelimiz hayvanların araçta durumlarını kontrol etmeden olayın olduğu yerde hayvanları bırakmıştır. Personelimizin ihmalkarlığı, havanın karanlık olması ve personelimizin son durumlarına bakmadan hayvanları boşaltıp bölgeden uzaklaşması böyle talihsiz bir durumu ortaya çıkarmıştır."

Söz konusu durumun itlaftan kaynaklanmadığı vurgulanan açıklamada, "Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ilgili bakanlıktan görevli veteriner hekimlerin ölen köpekler üzerinde yaptığı kontrollerde ve yaşamına devam eden 16 köpeğin durumlarına bakıldığında olayın bir itlaf olmadığı, ihmaller sonucunda köpeklerin solunum yetersizliğinden dolayı öldüğü anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

 

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