'83 yaşındaki kadın torununu öldürdü'

Antalya'da 83 yaşındaki kadın, bebekken evlatlık edinilen 17 yaşındaki torununu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlçenin Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi'ndeki evlerinde 17 yaşındaki Dilek Anbar'ın dün ölü bulunmasıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı.

Ölümüyle ilgili, Dilek Anbar'ı bebekken evlatlık edinen Hidayet-Fatma Anbar çifti ile anneanne Nazmiye Yurtyapan'ın (83) emniyette ifadeleri alındı.

Yurtyapan'ın polisteki ifadesinde, torununun bıçakla kendisine saldırdığı, kendisini korumak amacıyla ittikten sonra başındaki türbanla boğazını sıkarak Anbar'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

İfadesinde, daha sonra kızını arayarak eve çağırdığı, kızının kocası Hidayet Anbar'a haber verdiğini anlatan Yurtyapan, damadının da durumu emniyet güçlerine bildirdiği kaydedildi.

Hidayet ve Fatma Anbar çifti ile Yurtyapan, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.