-83 yaşındaki dedenin otomobil sevdası ERZİNCAN (A.A) - 20.11.2011 - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Osman Bakar, 1977 yılında Almanya'da satın aldığı otomobiline 34 yıldır gözü gibi bakıyor. Otomobil sevdası ile görenleri şaşkına çeviren Osman dede, şoförlüğüyle de gençlere adeta taş çıkartıyor. Erzincan'dan 1970 yılında Almanya'ya gurbetçi olarak giden Osman Bakar, çocukluk hayalinde olan otomobiline 49 yaşındayken, Hannover şehrinde 7 yıllık bir çalışmanın ardından 1977 yılında kavuştu. O dönemde 11 bin 500 Mark ödeyerek bir otomobil satın alan Bakar, o yıldan beri otomobilinden hiç ayrılmadı. Otomobiliyle 6 defa Almanya'dan Türkiye'ye gidip gelen Bakar, 1987 yılında ise Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaparak memleketi Üzümlü ilçesine bağlı Çay mahallesinde eşi ile beraber yaşamaya başladı. İlk göz ağrısı otomobilini satmayarak Türkiye'ye getiren Bakar, kapalı garajına park ettiği otomobilinin bakımını da hiç ihmal etmedi. Otomobilinin bakımını özenle yapan Bakar, aracını elinden geldiğince orijinal ve temiz tutmaya çalışıyor. Otomobilinin arızalanması durumunda hiç vakit kaybetmeden arızasını tespit ettiren Bakar, arızalı parçaları Almanya'daki yakınlarına sipariş vererek Türkiye'ye getirtiyor. Otomobilini park ettiği garajı adeta tamirhaneyi andıran Bakar, garajında Almanya'dan getirttiği orijinal parçaları da bulunduruyor. Aracına 34 yıldır gözü gibi bakan Bakar'ın otomobil sevdası görenleri şaşırtıyor. Otomobilini yıllardır kapalı garajda saklayan Bakar, boş zamanlarında aracı ile gezerek vakit geçiriyor. Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirterek, ''1970 senesinde eşimle beraber Almanya'ya çalışmak için gittim. 7 yıl çalıştıktan sonra biriktirdiğim para ve bankadan aldığım kredi ile hayalimdeki aracı gidip fabrikadan sıfır olarak satın aldım. Hep bir dileğim vardı, 'arabam olsun memlekete izine giderim, gezerim, dolaşırım' diye. Dileklerimin hepsi kabul oldu ve ben hayalimdeki otomobili satın aldım. Almanya'ya gittikten sonra ilk olarak ehliyet alıp, ardından aracımı satın aldım. Otomobilimi aldığımın birinci yılından başlayıp 6 kez Almanya'dan Türkiye'ye izine geldim. Yolculuklarımda hiçbir sıkıntı çekmedim. Türkiye'de ise Erzincan'dan Erzurum, Sivas, Antalya ve birçok şehre yolculuk yaptım. 83 yaşında olmama rağmen aracıma bindiğim anda gençliğim aynen devam ediyor. Gençliğimdeki aynı heves, aynı hız, aynı gayret devam ediyor'' diye konuştu. Gençleri trafik kurallarına uymaya çağıran Bakar, ''Gençlere tavsiyem aracın direksiyonuna oturdukları zaman emniyet kemerlerini takıp, kurallara uysunlar. Benim en büyük tavsiyem gençlere kurallara uymalarıdır. Ben 83 yaşındayım ve hala kurallara uyarak trafikte araç kullanıyorum'' ifadelerini kullandı.